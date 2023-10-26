Для Valheim вышло обновление 0.217.27 с исправлениями и улучшениями производительности

Компания Iron Gate выпустила обновление под номером 0.217.27 для игры Valheim, посвященной исследованиям и выживанию. Обновление содержит множество улучшений, нововведений и улучшений производительности.

Разработчики добавили новую графическую опцию "Render scale", которая позволяет рендерить основную камеру в более низком разрешении, чем то, которое используется для пользовательского интерфейса.

Новое обновление направлено на улучшение плавности работы. Iron Gate оптимизировала код, который решает, что создавать в игровом мире. Разработчики утверждают, что это позволит снизить базовое процессорное время на 5%. Также были оптимизированы ИИ врагов и логика подводного мира. Кроме того, обновление уменьшает процессорное время в зонах с большими постройками.

Стоит отметить, что Iron Gate обновила движок игры до Unity 2022. Кроме того, благодаря этому движку выделенные серверы стали работать еще лучше.

Как обычно, Steam загрузит этот патч при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.