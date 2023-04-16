Прекрасный Элвиннский лес в Valheim - Энтузиаст продолжает работу над картой из WoW ©

Небезызвестная песочница Valheim предлагает немало инструментов для реализации самых разных фантазий, чем и пользуются игроки по сей день. На этот раз один пользователь опубликовал часть своей работы, где постарался воссоздать Элвиннский лес из MMORPG World of Warcraft.

В демонстрационном видеоролике персонаж прогуливается по дороге в сторону Штормграда, встречая на пути различных NPC и заглядывая в постройки. Одним из таких строений стала таверна “Гордость Льва”, на первом этаже которой можно поесть и выпить, а на втором - отдохнуть. Также была показана кузница, находящаяся через дорогу.

Кроме того, автор подметил, что он планирует и дальше развивать свое творение, поэтому следующим этапом проекта станет локация Лейквуд.