Продажи Valheim достигли 12 млн. копий, Deep Rock Galactic - 7 млн. и Satisfactory - 5 млн. ©

На своем ежегодном общем собрании Embracer сообщила, что с момента выпуска Valheim более двух лет назад было продано 12 миллионов копий по всему миру.

Первоначально Valheim вышла в раннем доступе в феврале 2021 года и достигла 3 миллионов продаж за 17 дней. К апрелю 2022 года тираж игры на выживание от Iron Gate Studio достиг 10 миллионов копий, и на момент написания статьи она все еще находилась в раннем доступе. В марте 2023 года игра вышла на Xbox One и Xbox Series X|S.

Когда планка в 10 миллионов была достигнута, издатель Coffee Stain (дочерняя компания Embracer) заявил, что начал рассматривать Valheim как потенциальную франшизу «в течение следующего десятилетия».

Embracer также рассказал о продажах Deep Rock Galactic от Ghost Ship Games, тираж которой достиг 7 миллионов копий. В отличие от Valheim, многопользовательский шутер выпущен на ПК, Xbox (как One, так и Series X|S), а также PlayStation 4 и PlayStation 5.

В январе 2023 года Ghost Ship объявила, что с момента запуска в 2018 году было продано более 5,5 миллионов копий Deep Rock, из которых 2,3 миллиона пришлись на 2022 год. Консольные версии игры были выпущены в том же году и были доступны в PlayStation Plus и Xbox Game Pass.

Наконец, тираж Satisfactory составил 5 миллионов копий. Фабричный симулятор находится в раннем доступе с 2019 года, и за год после выпуска было продано 1,3 миллиона копий.