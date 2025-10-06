Создатели Valheim отказались расширять команду: "Мы просто хотим делать игры по-старому"

Несмотря на миллионы проданных копий и огромный успех, студия Iron Gate продолжает развивать Valheim силами всего восьми человек. В интервью изданию Automaton ведущий инженер и геймдизайнер Джонатан Сморс объяснил, почему команда сознательно избегает масштабирования даже на фоне растущей конкуренции в жанре выживания.
«Нас часто спрашивают, почему мы не нанимаем больше людей, — говорит Сморс. — Но наша команда — это не просто коллеги, а близкие друзья. Благодаря этому мы сохраняем фокус и создаём игру с душой. Многие ценят, что мы придерживаемся “старого доброго способа” разработки и выстраиваем здоровые отношения с сообществом».
Iron Gate насчитывает 16 сотрудников, но лишь половина из них непосредственно работает над Valheim. Сморс отмечает, что видит конкурентов не как угрозу, а как источник вдохновения: «Я рад, что другие идут по нашим стопам. Если делиться опытом, жанр сурвайвал-крафтинга только выиграет».
Одним из принципов студии является сохранение баланса между работой и личной жизнью. В Iron Gate практикуются часовые массажи в рабочее время, спортивные тренировки и поездки для отдыха. «Это помогает нам оставаться мотивированными и не выгорать», — говорит разработчик.
Сморс также вспомнил самый трудный момент в истории проекта — взрывной рост популярности сразу после релиза: «Когда к нам присоединился миллион игроков, мы боялись за сохранения, но не стали паниковать. Просто продолжили делать игру лучше».
Valheim вышла в раннем доступе в 2021 году и уже доступна на ПК и Xbox.
Какая крутая игра была и какой был потенциа́л, они создали игру за 3 года вроде когда выпустили её в раннем доступе и потом пошли бабки и всё.... разрабов как будто подменили, и спустя почти 5 лет они сделали контента как будто модер за неделю, видимо там такой запой бы что.....
Они могли просто подзабить, денег ведь у них много теперь, популярность тоже большая -- цели достигнуты
Да пилят они Дальний Север, узбагойтесь. Эшландз тоже долго пилили, выпуская между делом всяких ведьм и прочее.
Мне кажется они заслуживают 1 место среди самого большого провала после запуска, они буквально после выпуска игры за год добавили пару текстур и всё, хотя они всю блин игру сделали за 3-4 года, как б**** можно было всё так просрать.
Они заработали приличную сумму с этой игры, основная цель выполнена.
Ну массажики и прочее овно это конечно круто. Но когда больше qol фич? Почему игру надо модить, что бы она перестала быть душной? Почему с такими крутыми друзяшками-разрабами вышел такой плохой эшлендс? Игра душевная, приятная, но если ты решил делать что-то дальше железа - становится душной. Как бы есть просто невероятно унылый забег за медью с последующей обкопкой жилы что бы вынести максимальное количество ресурса, либо обгрызть по краям и уйти с крошками.
Хотел поспорить, но сам играю с Epic Loot и Creature Level. Копка-плавка это как организуешь, откапывать залежи полностью это изврат какой-то. Лес медью забит просто.
Забит, согласен, но пеньки потом эти медные остаются. Удобнее обложиться кострами по кругу и копать копать копать
Ну это уже личное ОКР каждого. Бронзу в принципе скипнуть можно, сделав только меч, кирку и вилку. Лука там нет, а доспехи чуть лучше троллиных.
так же думал и Kodak
Ну, по старому это мусолить каждый новый контент в течении года-двух, кидать тизеры и откладывать дату выхода
Напомню эти бракоделы когда выпускали дорожную карту, ни разу в сроки не уложились, так и ещё контент отменяли, из этой карты, да да океанический биом досихпор ждём, который был обещан а потом отменён