Создатели Valheim отказались расширять команду: "Мы просто хотим делать игры по-старому"

Несмотря на миллионы проданных копий и огромный успех, студия Iron Gate продолжает развивать Valheim силами всего восьми человек. В интервью изданию Automaton ведущий инженер и геймдизайнер Джонатан Сморс объяснил, почему команда сознательно избегает масштабирования даже на фоне растущей конкуренции в жанре выживания.

«Нас часто спрашивают, почему мы не нанимаем больше людей, — говорит Сморс. — Но наша команда — это не просто коллеги, а близкие друзья. Благодаря этому мы сохраняем фокус и создаём игру с душой. Многие ценят, что мы придерживаемся “старого доброго способа” разработки и выстраиваем здоровые отношения с сообществом».

Iron Gate насчитывает 16 сотрудников, но лишь половина из них непосредственно работает над Valheim. Сморс отмечает, что видит конкурентов не как угрозу, а как источник вдохновения: «Я рад, что другие идут по нашим стопам. Если делиться опытом, жанр сурвайвал-крафтинга только выиграет».

Одним из принципов студии является сохранение баланса между работой и личной жизнью. В Iron Gate практикуются часовые массажи в рабочее время, спортивные тренировки и поездки для отдыха. «Это помогает нам оставаться мотивированными и не выгорать», — говорит разработчик.

Сморс также вспомнил самый трудный момент в истории проекта — взрывной рост популярности сразу после релиза: «Когда к нам присоединился миллион игроков, мы боялись за сохранения, но не стали паниковать. Просто продолжили делать игру лучше».

Valheim вышла в раннем доступе в 2021 году и уже доступна на ПК и Xbox.