Анонсирована мобильная версия Valorant - тестирование начнётся скоро

Riot Games официально объявила о разработке мобильной версии своего популярного онлайн-шутера Valorant. Подробности о точных платформах пока не раскрываются, но известно, что первый плей-тест стартует уже в ближайшее время — правда, только для игроков из Китая.

Над мобильной версией работает студия LightSpeed Studios, известная по успешному проекту PUBG Mobile. Это сотрудничество должно обеспечить высокий уровень качества и оптимизации, необходимый для разных мобильных устройств.

Дата выхода Valorant Mobile пока остаётся в секрете. По слухам, Riot не торопится с релизом, чтобы обеспечить стабильную работу игры на широком спектре мобильных конфигураций. На ПК Valorant считается технически нетребовательной, но адаптация под смартфоны требует особого внимания.