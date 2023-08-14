По слухам, Tencent работает над анимационной адаптацией Valorant ©

Сегодня появились слухи о том, что компания Tencent, известный китайский технологический и развлекательный конгломерат, сотрудничает с Riot Games для создания кинематографической адаптации популярного тактического шутера от первого лица Valorant. Информация об этом появилась благодаря недавнему сообщению на Twitter-странице известного инсайдера информации о Valorant.

В слухи, что премьера трейлера фильма "VALORANT - THE MOVIE (2025)" запланирован на 13 октября 2024 года. Инсайдер отметил, что производством проекта занимается китайская компания Tencent. Автор также подчеркнул, что стиль фильма будет отличаться от "Аркейн", но сохранит сходство с предыдущими кинематографическими трейлерами Valorant.

Учитывая успех и признание дебютного анимационного телесериала "Аркейн" от Riot Games, вполне логично предположить, что игровой гигант стремится расширить свою интеллектуальную собственность за счет похожих проектов. Несмотря на то, что это может стать интересным событием как для поклонников игр, так и для любителей кино, компания Riot Games пока не подтвердила и не опровергла информацию о существовании анимационного фильма по игре Valorant.