Вышел дебютный трейлер Veto - нового агента Valorant из Сенегала

Riot Games анонсировали нового агента Valorant под именем Veto во время гранд-финала турнира VALORANT Champions 2025 в Париже. Его способности направлены на нейтрализацию вражеских умений и контроль территории. Релиз состоится 7-8 октября вместе с патчем 11.08.

Veto отличается от традиционных защитных агентов способностью активно подавлять тактику противника и контролировать поле боя. Его уникальная радиоядная мутация позволяет нейтрализовать вражеские умения и устройства, что делает его универсальным защитником. В официальном трейлере демонстрируется, как агент блокирует ослепляющие способности Gekko, противостоит слепоте от Yoru и даже выживает под ударом Orbital Strike от Brimstone.

Способности агента включают:

Связка (Q): размещает вихрь, к которому Veto может телепортироваться, если направить на него прицел;

Удушение (C): создает зону, которая удерживает противников на месте и накладывает отрицательные эффекты;

Перехватчик (E): уничтожение практически любых вражеских устройств, включая способности Gekko и стены Sage;

Эволюция (R): превращение в боевую форму с получением стимулятора, регенерации и иммунитета к негативным эффектам.

Veto является седьмым представителем класса Страж в VALORANT и всего лишь третьим персонажем африканского происхождения после Astra и Cypher. Riot Games планируют, что новый агент сыграет важную роль в сезоне VCT 2026. Его уникальный стиль игры расширит количество тактических возможностей для команд и внесет свежесть в мету.