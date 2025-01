Разработчики Vampire Survivors рассказали о планах на 2025 год

2024 год стал чрезвычайно успешным для поклонников Vampire Survivors с точки зрения разработки игры. Хит получил несколько обновлений, включая ряд дополнений и долгожданный релиз на консолях PS4 и PS5. После столь напряженного периода создатели не намерены сбавлять обороты и уже готовят новые обновления для игроков.

В заявлении в Steam разработчики из Poncle рассказали о своих планах на 2025 год. Они предусматривают, среди прочего: внедрение функции кросс-сохранения и режима онлайн-кооператива. Кроме того, создатели упоминают обновления, которые будут выпускаться реже, но будут более масштабными.

Poncle заверили, что не откажутся от разработки расширений, но подчеркнули, что это не будут проекты размером с Ode to Castlevania из-за связанных с этим сложностей. Кроме того, «также запланированы дальнейшие приключения, включая одно для Tides of the Foscari». Разработчики также думают о разработке расширения Ode to Castlevania, поскольку у них есть «несколько идей, чтобы сделать его чем-то большим, чем стандартное расширение».

В пресс-релизе также отмечается, что Poncle проводит некоторые эксперименты с другими независимыми разработчиками относительно «вещей, связанных с VS», и что из шести первоначальных концепций две были одобрены, а две «все еще находятся в стадии разработки».

Разработчики также заверили, что недавно анонсированный сериал по мотивам Vampire Survivors остаётся в разработке, а другие промежуточные проекты будут раскрыты в 2025 году.

Poncle также работают над совершенно новым проектом, не имеющим никакого отношения к популярному названию.

Мы все еще готовимся, но 2025 год обещает стать самым масштабным, самым хаотичным и самым удивительным годом!

— заверили разработчики, добавив, что игрокам следует «быть бдительными».

Vampire Survivors — одна из самых высокооценённых игр в Steam. Спустя чуть более двух лет после выхода инди-хит собрал 233 тысячи обзоров, из которых 98% положительные.