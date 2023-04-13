Состоялся релиз дополнения Tides of Foscari для Vampire Survivors ©

Недавно анонсированное второе расширение Tides of Foscari для Vampire Survivors стало доступно по всему миру в виде Vampire Survivors: Tides of Foscari на ПК, Xbox и мобильных платформах.

Vampire Survivors: Tides of Foscari добавляет в игру новый этап, восемь новых персонажей, 13 видов оружия, 7 музыкальных треков, 21 достижение, новый этап и новые анимации для двух выживших - Кейты и Маруто.

Патч 1.4.0 также выходит вместе с DLC, добавляя новую партию бонуса "Печать" и 4 новые песни, которыми смогут насладиться все игроки Vampire Survivors.