Создатель Vampire Survivors раскритиковал жадных издателей

Vampire Survivors стал сенсацией инди-сцены, а его автор Лука Галанте превратил студию Poncle из сольного проекта в полноценную компанию с издательским подразделением Poncle Presents. В интервью GamesRadar+ разработчик поделился своим видением индустрии и объяснил, чем должен отличаться настоящий издатель от тех, кто думает лишь о деньгах.
По словам Галанте, многие компании используют платформы исключительно для быстрой прибыли: выпускают игры в раннем доступе без намерения завершить их или вовсе забрасывают проекты сразу после релиза. «Они оставляют игры умирать, не принося игрокам ничего, кроме разочарования», — отметил он.
Разработчик убежден, что миссия издателя — помогать создавать аутентичные игры, не обязательно мировые хиты, но проекты с ценностью для аудитории. Главное — поддержка после выхода. «Как только игра выпущена, у нее появляется сообщество, и это сообщество заслуживает уважения», — подчеркнул он.
Poncle Presents уже выпустила два небольших проекта — Kill the Brickman и Berserk or Die. Хотя они не стали новым феноменом масштаба Vampire Survivors, оба получили позитивные отзывы. Галанте признается, что любит компактные игры и хочет работать с командами, которые честны, открыты в общении с игроками и искренне увлечены своим делом.
Для него приоритетом остаётся одно: развивать индустрию так, чтобы в ней ценились не только доходы, но и настоящая страсть к играм.
А это как то связано с этим что вампиры на телефоне бесплатны, а на других платформах платные?))
на других платформах нет рекламы и есть комиссия платформодержателя из за этого, гугл же получает деньги с рекламы в игре
В игре есть реклама? Я играл только на телефоне, хотел на плойке так поиграть, но там он платный, не дорого, го покупать влом
покупай xbox series s и подписку game pass, там эта игра есть и силксонг есть и ещё куча игр как новых так и старых и по обратке с xbox 360
Ну хз, в наше время тупо все издатели лишь хотят баксов и ничего больше, в этом году вроде начали чуть чуть доводить игры до ума, а то последние времена совсем уж грустно было с играми