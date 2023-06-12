Vampire Survivors получила обновление 1.5.0 ©

Вышло обновление Vampire Survivors Patch 1.5.0, в котором появилось множество новых возможностей и контента. Прежде всего, это уровень "Астральная лестница" с летающими картинами и вращающимся колесом в стиле игрового шоу, генерирующим случайные события. Кроме того, патч добавляет в игру золотой палец, три новые реликвии, новый режим игры, новые достижения, новую трансформацию персонажа и многое другое.

Уровень "Астральная лестница", который открывается по достижении 80-го уровня в Библиотеке с инверсионной инкрустацией, поначалу дезориентирует из-за кажущихся бесконечными петель. Однако вскоре становится ясно, что на самом деле это одна обширная карта с обманчиво простым расположением. Эта новая местность позволяет игрокам перемещаться по различным комнатам с помощью телепортов. Уровень "Астральная лестница" отличается тем, что враги меняют цвет в соответствии с ритмом музыки, становясь уязвимыми только для оружия своего цвета. Уникальные враги-боссы, известные как Космические яйца, добавляют сложности уровню, применяя способность "Бесконечный коридор", при каждом применении которой здоровье игрока может уменьшаться вдвое.

Кроме того, патч 1.5.0 включает в себя новый предмет GoldFinger, который инициирует короткое специальное событие. В этот период персонаж становится непобедимым и более мощным на определенное время, а счетчик отслеживает количество побежденных врагов. По окончании периода непобедимости игроки получают награду в виде очков и приза. Уровни этих призов варьируются от бронзового до космического, каждый из которых имеет определенные пороговые значения и награды. После обнаружения Трисекции на большинстве этапов существует незначительная вероятность выпадения отмычки GoldFinger.

В этом патче также добавлены шесть новых достижений, два из которых связаны с DLC, а также новый этап испытаний. Кроме того, в патче содержатся три новые реликвии, открывающие дополнительные режимы игры, трансформации персонажей и карту.