Vampire Survivors получит крупное бесплатное обновление в следующем месяце

Разработчики Vampire Survivors анонсировали обновление 1.13, которое станет самым масштабным бесплатным контентом в истории игры. Оно выйдет в апреле 2025 года.

Студия Poncle призналась, что из-за работы над DLC Ode to Castlevania задержала планы по контенту, но теперь готовит грандиозное обновление с множеством новых персонажей, оружия и других дополнений.

Кроме того, в обновлении 1.13 появится кросс-сохранение между ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox, Android и iOS. На Nintendo Switch функция выйдет позже, а по версии Apple Arcade пока идут обсуждения.