Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
6.9 839 оценок

Разработчики Bloodlines 2 исправили ошибки хэллоуинского обновления

monk70 monk70

Команда The Chinese Room совместно с Paradox Interactive выпустила патч для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, устраняющий ряд ошибок, появившихся после хэллоуинского обновления.

Главная из них — косметические предметы, которые применялись только к новым файлам сохранений. Теперь всё работает корректно: новые наряды доступны и в текущих прохождениях.

Исправление уже вышло на ПК, а консольные версии обновятся после прохождения сертификации.

Патч также устраняет ряд технических проблем — от пропадающих NPC до падений сквозь пол. В частности, исправлены:

  • Исчезновение NPC после выполнения задания «Определить богатых жертв меланхоликов для Никс»;
  • Сбои при сохранении и синхронизации с облаком Steam;
  • Преждевременное завершение диалога «Другого пути не было»;
  • Отсутствие коллизии с полом в нескольких зонах.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

Комментарии:  2
selfreaver

Ребятки на разработчиках, вы такой гвоздь забили в крышку гроба франшизы, что эта новость про Хэллоуин вообще не имеет смысла.

2
Who am I really