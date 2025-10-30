Разработчики Bloodlines 2 исправили ошибки хэллоуинского обновления

Команда The Chinese Room совместно с Paradox Interactive выпустила патч для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, устраняющий ряд ошибок, появившихся после хэллоуинского обновления.
Главная из них — косметические предметы, которые применялись только к новым файлам сохранений. Теперь всё работает корректно: новые наряды доступны и в текущих прохождениях.
Исправление уже вышло на ПК, а консольные версии обновятся после прохождения сертификации.
Патч также устраняет ряд технических проблем — от пропадающих NPC до падений сквозь пол. В частности, исправлены:
- Исчезновение NPC после выполнения задания «Определить богатых жертв меланхоликов для Никс»;
- Сбои при сохранении и синхронизации с облаком Steam;
- Преждевременное завершение диалога «Другого пути не было»;
- Отсутствие коллизии с полом в нескольких зонах.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Ребятки на разработчиках, вы такой гвоздь забили в крышку гроба франшизы, что эта новость про Хэллоуин вообще не имеет смысла.