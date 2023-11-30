Третьим кланом в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 станет Бану Ха'ким. Смотрим новый трейлер игры

Разработчики ожидаемого сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines продолжают знакомить нас с богатым и мрачным миром игры. На этот раз авторы ролевого экшена решили представить игроков особенностям нового клана. Бану Ха'ким станет третьим играбельным кланом, доступным для выбора главного героя. Также на мероприятии PC Gaming Show был показан новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Проклятые жаждой крови других вампиров, члены Бану Ха'ким бродят по ночам в качестве судей и исполнителей закона. Большинство Бану Ха'ким следуют строгому кодексу поведения - основанному на законе, вере или личной этике - и преследуют тех, кто нарушает эти убеждения.
Вы - хищник на охоте, и ваши способности к дисциплине сосредоточены на преследовании, убийстве и бесшумном перемещении быстрее, чем ваши враги могут за вами уследить.
Напомним, в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 на момент релиза будет доступно четыре играбельных клана, каждый из которых обладает уникальными геймплейными особенностями и философией, отраженной в сюжете. Ранее студия The Chinese Room рассказала о возможностях клана Бруха и Тремеров, а до этого авторы более подробно представили основного героя.
Выход Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на осень 2024 года. Экшен с вампирами выйдет на ПК и консолях, включая прошлое поколение.
"Семейство Хакима" или просто Ассамиты)))
Похоже на дерьмо.
Это самая тупая и скучная автоатака которую можно было придумать. Даже отлетают не по траектории.
Это сразу бросается в глаза.
Если он так бьет, значит враги должны лететь в том же направлении, что и удар. А так же именно таким ударом, оставлять рваные раны от которых человек будет скрючиваться ближе к земле, а не к небу как показали в трейлере.
Если они хотят что бы люди отлетали так, как в трейлере, сделайте анимацию простого топорного удара от которого будут ломаться кости.
Ну и анимация разговора у вампира с какими то яицами на лице. Зачем яица эти нарисовали? Что бы анимация разговора выглядела так же как у человека? Там явно другая анатомия, что бы быть человеком. Как минимум паттерн движения челюсти будет другой, слишком сильно выражаясь в открытом рте при разговоре. Потому что произношение и движение языком полностью зависит от движения челюсти во время разговора. Люди открывают рот на столько, на сколько позволяет челюсть, а не потому что так надо.
Соответственно речь у этого дерьма должна звучать по другому, и звуки должны хоть сколько нибудь искажены.
Если это сильный укус, то челюсти по краям должны быть в мышцах включая височную долю. Такой высоты мышцы не способны поднять и опустить подбородок на огромную высоту.
На 0.37 попробуйте поймать кадр где видно, что удар рваный.
У солдата голову рвет на части. А уже через секунду он падает с нормальной головой.
Круто чё. А если это анимация крови? Кровь не пойдет за 0.000001 секунду после такого удара.
форточку открой, надушнил блин, надо понимать что игра мягко говоря до сих пор в производственном аду, и то что нам показали эт вообще не плохо для такой заднице в которой сейчас игра находится
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