Третьим кланом в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 станет Бану Ха'ким. Смотрим новый трейлер игры

Разработчики ожидаемого сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines продолжают знакомить нас с богатым и мрачным миром игры. На этот раз авторы ролевого экшена решили представить игроков особенностям нового клана. Бану Ха'ким станет третьим играбельным кланом, доступным для выбора главного героя. Также на мероприятии PC Gaming Show был показан новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Проклятые жаждой крови других вампиров, члены Бану Ха'ким бродят по ночам в качестве судей и исполнителей закона. Большинство Бану Ха'ким следуют строгому кодексу поведения - основанному на законе, вере или личной этике - и преследуют тех, кто нарушает эти убеждения.

Вы - хищник на охоте, и ваши способности к дисциплине сосредоточены на преследовании, убийстве и бесшумном перемещении быстрее, чем ваши враги могут за вами уследить.

Напомним, в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 на момент релиза будет доступно четыре играбельных клана, каждый из которых обладает уникальными геймплейными особенностями и философией, отраженной в сюжете. Ранее студия The Chinese Room рассказала о возможностях клана Бруха и Тремеров, а до этого авторы более подробно представили основного героя.

Выход Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на осень 2024 года. Экшен с вампирами выйдет на ПК и консолях, включая прошлое поколение.