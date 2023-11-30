В Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будет сюжетный элемент, напоминающий Cyberpunk 2077

азработчики из студии The Chinese Room провели очередной прямой эфир, в котором раскрыли новые детали многообещающего ролевого экшена Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Свежий дневник разработчиков был посвящен одной из самых центральных частей игры — главному герою, который определяет повествование и даже игровые механики. Вместе с этим авторы сообщили о наличии элемента, который сильно напоминает одну из главных особенностей Cyberpunk 2077.

Как отметили авторы сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines, игроки смогут сформировать уникальную историю протагониста, которая определит отношения персонажей к нему. Выбранный клан во многом определит рамки поведения главного героя. Принадлежность к определенному клану может помочь в некоторых ситуациях, однако игроки должны помнить о главных догматах этого клана. Если ваше поведение будет противоречить философии клана, то это обязательно будет замечено другими персонажами и может повлиять на ход некоторых событий.

По словам разработчиков, игроки возьмут под свой контроль чрезвычайно сильного старшего вампира, которого опасаются другие представители темного мира. Персонажи будут очень осторожны в общении с вами и даже попытаются вами манипулировать. Никто не хочет заводить себе такого могущественного врага, отмечают в The Chinese Room. При этом игроки смогут самостоятельно решить, какие из своих способностей стоит раскрывать перед другими.

Что касается элемента, схожего с Cyberpunk 2077, здесь речь идет о спутнике главного героя. По ходу игры вас будет сопровождать "голос в голове" по имени Фабьен. Он будет своего рода проводником, как для протагониста, так и для игроков. От него можно будет узнать больше подробностей о Сиэтле, а происхождение Фабьена станет известно по мере развития основного сюжета Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Персонажи будут вести диалоги на различные темы и периодически вступать в споры, что напоминает отношения Ви и Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 должен состояться в 2024 году на ПК и консолях. Новые подробности об экшене будут объявлены уже сегодня в рамках PC Gaming Show. Напомним, ранее нам стало известно о двух играбельных кланах: Тремерах и Бруха.