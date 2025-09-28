Вышел комикс-приквел к игре Василиса и Баба Яга

В продажу поступил комикс Василиса и Баба Яга. Вещий сон, который является приквелом к одноименной видеоигре, основанной на русской народной сказке. Изданием занималось издательство Alpaca.

Сюжет комикса расскажет историю Варвары, матери главной героини игры Василисы. Увидев во сне грядущую трагедию, она отправляется в мистический лес, чтобы попытаться предотвратить несчастье. На своем пути ей предстоит просить помощи у предков, находить союзников, сражаться с чудовищами и проводить таинственные обряды.

Автором сценария выступил Никита Фролович, а за визуальную часть отвечала художница Арина Филиппова. Комикс издан в мягкой обложке с лаковым покрытием, его объем составляет 48 страниц, а формат — 163х245 мм.