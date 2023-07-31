Состоялся релиз сюжетной кулинарной игры Venba ©

Компания Team Visai с радостью сообщает, что ее дебютная игра Venba уже доступна для Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S & X, PlayStation 5 и ПК по цене 14,99 долларов США с дополнительной скидкой 15% до 14 августа. В России за игру хотят 1146 рублей. Игра также доступна по программе Game Pass для подписчиков консолей и ПК.

Абхи, гейм-дизайнер Visai Studios, говорит: "Venba начиналась как небольшой побочный проект, который я хотел сделать, так как чувствовал, что у него есть нерассказанная история, которой можно поделиться. Однако за последние три года реакция на Venba была просто ошеломляющей. Это позволило нам перейти от работы по будням и выходным к созданию студии на полный рабочий день. Venba - это праздник еды, семьи, тамильской кухни, музыки и культуры, и нам не терпится поделиться им со всеми вами!"