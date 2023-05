Авторы Bioshock Infinite, GTA4, Assassin's Creed 4: Black Flag анонсировали динамичную метроидванию Venture To The Vile ©

Новая независимая студия Cut to Bits объявила сегодня о своей дебютной игре Venture To The Vile, метроидвании, ориентированной на сюжет, действие которой происходит в игривом, но зловещем мире. Компания Cut to Bits основана ветеранами индустрии, на счету которых такие игры, как Bioshock Infinite, Grand Theft Auto IV, Assassin's Creed 4: Black Flag.

Ваша жизнь ввергнута в беспорядок излиянием чудовищ, которых горожане называют «Мерзкими». Прибытие Вайла повергло жителей городка Рейнибрук в шок и смятение. Во время суматохи ваша подруга Луэлла теряется во мраке неизвестности, причинив вам боль из-за почерневшей и мутировавшей руки, которая может превратиться в злобный коготь. Мерзость по своей природе всепоглощающая, и вы будете поглощать ее способности и силы с каждым смертельным ударом. Сможете ли вы спасти город и найти Луэллу… или станете монстром, с которым сражаетесь?

В этом приключении, посвященном повествованию и исследованиям, исследуйте каждый уголок города, теперь потерянного во тьме, познакомьтесь с необычными персонажами, бросьте вызов безжалостным ужасам и откройте для себя новые квесты и истории, поскольку мир динамично меняется в зависимости от времени суток. и погода. Исследуйте богатый 3D-мир, перемещаясь по параллельным плоскостям 2D-геймплея — если вы можете его увидеть, вы можете добраться до него в Venture To The Vile.

Venture To The Vile выйдет в следующем году на ПК и консолях.