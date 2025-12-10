Пышный постапокалипсис в дебютном трейлере приключенческой игры Verdant

Издатель Megabit и студия Tiny Roar официально анонсировали Verdant — приключенческую игру, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире, где природа захватила города, а человечество осталось на уровне технологий 1980-х годов. Релиз состоится на ПК через Steam, но точная дата пока не раскрыта.

Игроки возьмут на себя роль Ростка, персонажа с уникальной способностью манипулировать жизненной силой природы. Verdant предлагает исследовать изменившийся мир, в котором флора и фауна мутировали и отвоевали заброшенные города. Игрокам предстоит собирать ресурсы, строить лагеря, улучшать снаряжение и выживать в этом красивом, но опасном окружении.

Главная особенность игры — возможность использовать силы Ростка для изменения мира вокруг себя. Можно поглотить живое существо, чтобы восстановить здоровье, или направить его жизненную энергию на очистку ручья или оживление растений. Каждый выбор влияет на окружающий мир, заставляя задумываться о последствиях своих действий.

Выживание в Verdant требует стратегического подхода: игрокам придётся следить за уровнем голода, воды и отдыха, избегать хищников и находить способы перехитрить врагов. Даже самые простые ошибки могут иметь серьёзные последствия, ведь природа в этой игре — не просто фон, а активный и непредсказуемый противник.

Сюжет и мир Verdant обещают глубокое погружение: через путешествие Ростка игроки узнают о падении человечества и смогут формировать будущее этого мира. Разработчики подчёркивают, что игра сочетает исследование, выживание и моральные дилеммы, создавая уникальный опыт, где каждое решение имеет значение.

Verdant стремится стать не просто приключением, а живым, дышащим миром, где красота и опасность идут рука об руку, а игроку предстоит держать баланс между жизнью и смертью в собственных руках.