Демоверсия космического симулятора Verse Project уже доступна для ознакомления

Эта многопользовательская игра, основанная на научных данных, с высокой точностью воссоздаёт нашу Солнечную систему в масштабе один к одному, приглашая игроков исследовать её бескрайние пространства.

Пожалуй, главной изюминкой Verse Project является динамичная вселенная, которой управляет само сообщество игроков. Экономические процессы, политические расклады и масштабные события здесь напрямую зависят от действий и решений обитателей этого цифрового мира, что делает игровой опыт поистине уникальным и постоянно эволюционирующим. Игрокам предоставляется возможность вступать во фракции, ввязываться в конфликты или заключать союзы, тем самым влияя на судьбу изведанного космоса.

Игровой процесс многогранен и охватывает различные аспекты жизни в космическом пространстве. Добыча ресурсов — неотъемлемая часть игры. С помощью специального оборудования и передовых технологий можно вести разработку месторождений на планетах, лунах и астероидах. Исследование неизведанных объектов и поиск ценного сырья позволяет зарабатывать внутриигровую валюту и развивать собственную космическую империю.

Торговля — ещё один краеугольный камень игрового процесса. Игроки могут заниматься транспортировкой товаров между различными точками на карте, отыскивать прибыльные рынки сбыта и вести дела с другими игроками или NPC. Способность анализировать соотношение спроса и предложения, прокладывать оптимальные торговые маршруты и проводить переговоры может сделать игрока самым преуспевающим коммерсантом освоенного космоса.

Ну а тем, кто жаждет боевых сражений, Verse Project предлагает карьерный путь солдата. Здесь можно участвовать в опасных миссиях, биться с противниками и получать щедрые награды. Боевая система в игре учитывает реалии космических баталий, требуя от игроков умения маневрировать, грамотно выбирать позицию и использовать всевозможные виды вооружения.