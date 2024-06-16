ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Verse Project TBA
Симулятор, Мультиплеер, Инди, MMO, Космос, Научная фантастика
5.2 6 оценок

Демоверсия космического симулятора Verse Project уже доступна для ознакомления

Lunersun
Новости

Студия Synthes Games, разрабатывающая амбициозный космический симулятор Verse Project, выпустила бесплатную демоверсию игры. Этот проект ставит своей целью достоверное воссоздание пространства Солнечной системы в масштабе 1:1 с высокой степенью реалистичности.

Демоверсия позволяет игрокам посетить одну локацию — орбитальную станцию, расположенную на окололунной орбите. Дизайн станции напоминает масштабный музейный комплекс, посвящённый теме освоения космоса. Среди представленных экспонатов можно увидеть модели пилотируемых ракет, информационные стенды, повествующие об истории космонавтики, а также панорамное окно с видом на лунную поверхность.

Пока что функционал демоверсии ограничен возможностью изучения станции и ознакомления с несколькими образцами космической техники. В дальнейшем Synthes Games планирует значительно расширить масштабы Verse Project, предоставив игрокам возможность свободно перемещаться в пределах Солнечной системы и взаимодействовать с различными объектами, следуя реалистичным физическим законам.

Точная дата полноценного релиза Verse Project пока не сообщается, а саму демку можно скачать с официального сайта.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий