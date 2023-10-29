Лутер-шутер Vigor получил последнее обновление в этом году, приносящее новую карту и улучшенные таблицы лидеров

Bohemia Interactive объявила о выпуске Vigor Chronicles: Malediction, последней главы в серии бесплатного лутер-шутера Vigor. В новом обновлении, доступном прямо сейчас, представлен новый автоматический дробовик «Тайга 21», новая карта «Майрен» в режиме «На выбывание», а также совершенно новые таблицы лидеров во всех режимах игры.
В этом новом обновлении основное внимание уделяется новым и улучшенным таблицам лидеров, где игроки смогут отслеживать различную статистику во всех режимах игры. Майрен также входит в качестве последней карты на выбывание, которая была представлена в «Схватках» и «Перестрелках» в предыдущих сезонах. И последнее, но не менее важное: боевой пропуск на тему ужасов, приуроченный к сезону Хэллоуина, принесет с собой леденящую кровь косметику, совершенно новые билеты-ускорители и ужасающий дробовик «Тайга 21».
«Это последнее обновление в этом году, и, естественно, мы хотим завершить 2023 год с помпой. Вот почему мы решили использовать боевой пропуск на тему ужасов, поскольку это была одна из самых востребованных тем нашего сообщества, и время казалось подходящим, поскольку Хэллоуин уже не за горами. Мы также очень рады представить нашим игрокам новые таблицы лидеров, где они смогут отслеживать больше статистики, чем раньше, а также конкретную статистику для каждого игрового режима. И «Мирен», наконец, станет частью всех игровых режимов, поскольку сейчас мы выпускаем ее как карту «На выбывание», — сказал специалист по маркетингу Антонис Димостенус.