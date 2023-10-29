Лутер-шутер Vigor получил последнее обновление в этом году, приносящее новую карту и улучшенные таблицы лидеров

Многопользовательский шутер с элементами выживания в мире постапокалипсиса от создателей таких игр как Arma и DayZ.

Действие игры разворачивается в альтернативном мире 1991 года, где человечество выживает после разрушительной ядерной войны. Вам предстоит отправиться в Норвегию, раньше это место было прибежищем, но сейчас это земля где выживают только самые безжалостные и хитрые люди.

Вас ожидают мультиплеерные схватки, рассчитанные на 8-16 игроков, вы начинаете как безымянный чужеземец,

но кем вы станете? Боритесь, бегите или прячьтесь, выживите любой ценой в этом мире.