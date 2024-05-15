Шутер Vigor от создателей Arma и DayZ выйдет на ПК в раннем доступе 16 мая

Студия Bohemia Interactive имеет в своем послужном списке такие громкие игры, как серия Arma и DayZ. Все выпущенные ими игры объединяет одна общая черта — они выходили на ПК. Все, за исключением Vigor. Скоро все изменится, ведь игра дебютирует в платном раннем доступе в Steam уже совсем скоро.

Дебют Vigor в раннем доступе Steam уже завтра, то есть 16 мая (скорее всего, в 14:00). В честь объявления точной даты разработчики из Bohemia Interactive выпустили новый трейлер к игре. Для участия в раннем доступе потребуется приобрести "Reinforcements Pack" за $19,99. Премьера полной, бесплатной версии игры на PC состоится позже в этом году.

Vigor - это бесплатный онлайн шутер с элементами выживания. Геймплей по своим предположениям напоминает Escape from Tarkov. Игроки оказываются на карте, заполненной ресурсами, за которые им приходится сражаться между собой, а конечная цель - добраться до одного из выходов. Те, кому это удастся, сохранят добытые предметы, которые затем можно использовать для модернизации своего убежища.

Изначально игра дебютировала почти пять лет назад, 19 августа 2019 года, на консоли Xbox One. Со временем она дожила до выхода на Switch, Xbox Series X/S и PlayStation 4 и 5. В итоге игра была встречена неоднозначно. Средний рейтинг рецензентов на Metacritic составляет 61/100, при этом оценка геймеров чуть выше - 6,9/10.