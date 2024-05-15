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Vigor 31.07.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Постапокалипсис
5.3 49 оценок

Шутер Vigor от создателей Arma и DayZ выйдет на ПК в раннем доступе 16 мая

butcher69
Новости

Студия Bohemia Interactive имеет в своем послужном списке такие громкие игры, как серия Arma и DayZ. Все выпущенные ими игры объединяет одна общая черта — они выходили на ПК. Все, за исключением Vigor. Скоро все изменится, ведь игра дебютирует в платном раннем доступе в Steam уже совсем скоро.

Дебют Vigor в раннем доступе Steam уже завтра, то есть 16 мая (скорее всего, в 14:00). В честь объявления точной даты разработчики из Bohemia Interactive выпустили новый трейлер к игре. Для участия в раннем доступе потребуется приобрести "Reinforcements Pack" за $19,99. Премьера полной, бесплатной версии игры на PC состоится позже в этом году.

Vigor - это бесплатный онлайн шутер с элементами выживания. Геймплей по своим предположениям напоминает Escape from Tarkov. Игроки оказываются на карте, заполненной ресурсами, за которые им приходится сражаться между собой, а конечная цель - добраться до одного из выходов. Те, кому это удастся, сохранят добытые предметы, которые затем можно использовать для модернизации своего убежища.

Изначально игра дебютировала почти пять лет назад, 19 августа 2019 года, на консоли Xbox One. Со временем она дожила до выхода на Switch, Xbox Series X/S и PlayStation 4 и 5. В итоге игра была встречена неоднозначно. Средний рейтинг рецензентов на Metacritic составляет 61/100, при этом оценка геймеров чуть выше - 6,9/10.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

20 баксов для 5 летнего старья это очень смелое заявление. удачи в продажах (НЕТ)

4
Dmitriy Rusty

Очередное проходное амно)

1
Whiskey_40Vol

"Для участия в раннем доступе потребуется приобрести "Reinforcements Pack" за $19,99" и тут же "Vigor - это бесплатный онлайн шутер с элементами выживания" - как это понимать? Когда выйдет релиз деньги вернут?

0
Котян Сутоевич

Интересная нынче у издателей политика). Вообще, не удивлюсь, если оценки в том же Стиме будут на уровне "Смешанных" и не выше.

0
Lunersun

Шмотья эксклюзивного дадут, и на этом всё.


Игроки, купившие Vigor — Reinforcements Pack, смогут играть друг с другом на ПК, пока игра еще находится в раннем доступе. Vigor — Reinforcements Pack содержит эксклюзивную форму и уникальное звание, что отмечает самых первых игроков, сыгравших в Vigor в этой новой главе. В набор также входит комплект оружия и расходных материалов всех уровней редкости, чтобы помочь игрокам начать свое приключение и стать настоящим чужаком в опасной Норвегии.
0
TheDangerGames

Так разрабы еще новую арму не выпустили, а какую ту демку за базовое издание армы 3, получается армы 4 нам не видать и сидеть терпеть смешной фпс на нормальных пекарнях

0
M1notaur

кайф, еще и бесплатненько 👍

-1