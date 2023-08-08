Bohemia Interactive объявляет о скором выходе обновления Vigor Chronicles: Damnation - последней главы в серии обновлений для онлайн-шутера на выживание Vigor. В новом обновлении, которое выйдет 9 августа, появится пулемет FG 42, улучшенные награды за дропы, новая и усовершенствованная система подбора игроков, а также эксклюзивные пакеты для PlayStation и Xbox.
Новое обновление включает в себя множество интересных улучшений в тайнике, механике метания гранат, магазине косметических предметов и многое другое. Игроки смогут пройти боевой пропуск в военном стиле с крутым снаряжением, аналогичным тому, что было в Chronicles: Vengeance.
Трейлер обновления Damnation онлайн-шутера Vigor Chronicles, которое выйдет завтра©
Bohemia Interactive объявляет о скором выходе обновления Vigor Chronicles: Damnation - последней главы в серии обновлений для онлайн-шутера на выживание Vigor. В новом обновлении, которое выйдет 9 августа, появится пулемет FG 42, улучшенные награды за дропы, новая и усовершенствованная система подбора игроков, а также эксклюзивные пакеты для PlayStation и Xbox.
Неужели эта игра настолько популярна, что они до сих пор поддерживают её? Жаль конечно, что в Steam не вышла, там хоть статистика есть.
Шляпондось , а не игра!!!!!!!!!!