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об игре
Vigor 31.07.2018
5.4 41 оценка

Трейлер обновления Damnation онлайн-шутера Vigor Chronicles, которое выйдет завтра

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Procy_on
Новости

Bohemia Interactive объявляет о скором выходе обновления Vigor Chronicles: Damnation - последней главы в серии обновлений для онлайн-шутера на выживание Vigor. В новом обновлении, которое выйдет 9 августа, появится пулемет FG 42, улучшенные награды за дропы, новая и усовершенствованная система подбора игроков, а также эксклюзивные пакеты для PlayStation и Xbox.

Новое обновление включает в себя множество интересных улучшений в тайнике, механике метания гранат, магазине косметических предметов и многое другое. Игроки смогут пройти боевой пропуск в военном стиле с крутым снаряжением, аналогичным тому, что было в Chronicles: Vengeance.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Lunersun

Неужели эта игра настолько популярна, что они до сих пор поддерживают её? Жаль конечно, что в Steam не вышла, там хоть статистика есть.

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Гремлин666

Шляпондось , а не игра!!!!!!!!!!

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