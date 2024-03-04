Слухи: Утечка подробностей о новом Virtua Fighter

Как утверждает известный инсайдер Midori, который уже не раз сливал информацию об анонсах, связанных с Sega (в частности, с Atlus), в своем Twitter раскрыл несколько интересных подробностей о новой части файтинга Virtua Fighter.

Игра ориентирована на киберспорт, в ней есть онлайн и офлайн режимы, включая режимы кастомизации;

Новые персонажи с современным художественным стилем;

Концепция игры, неоднократно менявшаяся с 2021 года по настоящее время;

Важной составляющей этой игры и концепции Super Game (от SEGA) является реализация стриминга и зрительского контроля;

Это перезагрузка серии Virtua Fighter, разрабатываемая нынешними сотрудниками Virtua Fighter.;

Игра выйдет на всех основных платформах с поддержкой кроссплея;

Virtua Fighter - это игра, призванная стать современным конкурентом Street Fighter и Tekken с киберспортивной концепцией и механикой, схожей с современными файтингами. Концепция получила серьезное развитие;

В игре будет новый основной сюжет и побочные истории с совершенно новыми персонажами.;

В рейтинговых матчах реализована схожая с современными файтингами эволюция.

В игре особое внимание уделяется развитию игрока и его стиля игры в онлайне;

Квест-режим из VF4 вернется в новом виде.

Серия Virtua Fighter уже долгое время находится в состоянии спячки. Если в прошлом году на аркадных автоматах в Японии вышла Virtua Fighter 3tb Online, а в 2021 году на аркадах и PS4 - Ultimate Showdown, то последний основной эпизод, Virtua Fighter 5, увидел свет в далеком 2007 году.

В 2021 году главный продюсер Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Сейджи Аоки обмолвился, что, хотя он лично хочет создать новую игру в серии, в отношении потенциального Virtua Fighter 6 на тот момент еще ничего не было решено.

И вновь необходимо отметить, что вся приведенная выше информация носит исключительно статус "слухов" и не должна восприниматься иначе, пока не будет сделан официальный анонс.