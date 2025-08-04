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Virtua Fighter 6 2026 г.
Экшен, Файтинг
7.1 24 оценки

Virtua Fighter возвращается: первый взгляд на боевую систему нового проекта

butcher69 butcher69

SEGA и студия Ryu Ga Gotoku представили свежий трейлер нового проекта во вселенной Virtua Fighter, впервые продемонстрировав боевую механику на этапе тренировки. Несмотря на то что официальное название, список платформ и дата выхода пока остаются в секрете, ролик уже даёт представление о том, каким будет обновлённый файтинг.

В трейлере показаны проработанные анимации, чёткие удары и реалистичная физика — всё, за что игроки ценили серию Virtua Fighter. Упор, судя по всему, сделан на глубину боевой системы и внимание к технике, что идеально ложится в дух классических частей.

Полноценный анонс ожидается на Tokyo Game Show 2025, которая пройдёт с 25 по 28 сентября в Makuhari Messe в Чибе. Именно там SEGA раскроет все ключевые детали проекта, включая название, платформы и релиз.

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Virtua Fighter 6
2026 г.
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Они хотели сделать схватки, напоминающие K-1. Что ж......у них это получилось. // Алексей Петров

Scorpion_GamePlay

Впрочем ничего нового