JRPG Visions of Mana от Square Enix получила атмосферный рекламный ролик

У игры Visions of Mana от Square Enix появился новый трейлер, правда, он больше посвящен эволюции серии глазами игрока. Он начинается с Final Fantasy Adventure и детства последнего, а затем переходит к Secret of Mana, Trials of Mana и Dawn of Mana.

Трейлер заканчивается тем, что игрок, теперь уже взрослый, смотрит на рекламный щит Visions of Mana, следующей основной игры серии. Ее сюжет вращается вокруг Вэла, который сопровождает свою подругу детства Карину к Древу Маны. На протяжении всего путешествия они встречаются с другими персонажами.

Разработанная студией Ouka Studios, игра Visions of Mana выйдет этим летом для PS4, PS5, Xbox Series X/S и PS5. Продюсер серии Масару Оямада обещает "самый большой объем контента в истории серии", хотя время прохождения может меняться "в зависимости от темпа игрока".