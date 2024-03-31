По словам продюсера, Visions of Mana "содержит самый большой объем контента" в серии

Игра Visions of Mana от Square Enix получила несколько новых подробностей и впечатлений, а также новый геймплейный трейлер, демонстрирующий других членов партии. Интересно, что в разговоре с Noisy Pixel продюсер серии Масару Оямада сообщил, что в игре больше контента, чем в предыдущих частях.

Что касается игрового времени, Оямада сказал, что команда "находится на середине оптимизации финальной версии игры, поэтому в зависимости от этого могут произойти изменения, и я не могу дать четкий ответ на данный момент". Однако в ней определенно будет самый большой объем контента, которым можно насладиться в рамках серии.

"Конечно, время игры будет меняться в зависимости от темпа игрока. Мы чувствуем, что эта часть принесет очень большое удовлетворение как ролевая игра". Возможно, основной квест имеет приличную длину, но игрокам предстоит пройти множество побочных заданий. Судя по словам Оямады, игра может превзойти Legend of Mana на PS One (которая, по данным HowLongToBeat, требует 51 часа для завершения).

Visions of Mana выйдет этим летом для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. Дата выхода может быть объявлена в ближайшие недели в зависимости от того, насколько далеко продвинулась оптимизация.