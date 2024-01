Square Enix показала новый геймплейный ролик игры Vision of Mana

До сих пор Square Enix не очень охотно обращала внимание на Xbox в плане выпуска своих игр, но недавно ситуация начала меняться. Одной из новинок японской компании, которая выйдет на консолях Microsoft, станет Vision of Mana. Судя по ролику, показанному на Xbox Developer Direct, игра достойна внимания геймеров.

Визуальный ряд в данном случае вызывает очевидные ассоциации с такими играми, как The Legend of Zelda. Геймплей же больше ориентирован на экшен и анализ эффективности тех или иных атак. Все это делает Vision of Mana игрой, которая должна быть особенно интересна тем, кому близка японская школа разработки игр.

Правда, когда состоится релиз новой игры от Square Enix, пока неизвестно, мы лишь знаем, что Vision of Mana выйдет летом 2024 года на всех платформах. К сожалению, конкретной даты релиза пока нет.....