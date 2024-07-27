Стали известны системные требования к ПК Visions of Mana

Square Enix раскрыла официальные системные требования к ПК для Visions of Mana. Visions of Mana — это совершенно новая сюжетная и основная часть серии Mana, которая выйдет на ПК 29 августа.

Игрокам на ПК как минимум понадобится AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-6400 с 16 ГБ оперативной памяти и AMD Radeon RX 580 или Intel Arc A580 или NVIDIA GeForce GTX 1060. С этими характеристиками вы можете рассчитывать на 30 кадров в секунду при разрешении 1080p/низких настройках. Для игры также потребуется 45 ГБ свободного места на диске.

Square Enix рекомендует использовать AMD Ryzen 5 3500 или Intel Core i5-8500 с 16 ГБ оперативной памяти и AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A580 или NVIDIA GeForce RTX 2070. С этими характеристиками ПК вы сможете играть в Visions of Mana со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 1080p/высоких настройках.

Игра будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

Минимальные:

ОС: Windows 10 / 11 64-bit

Процессор: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-6400

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ VRAM

DirectX: Версия 12

Хранилище: 45 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: 1920×1080, предустановка графики «Низкая», 30 кадров в секунду

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