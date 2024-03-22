Дебютный трейлер платформера с элементами космического хоррора Voidwrought

Анонсированная в 2024 году для PC и Nintendo Switch на выставке Future Games Show, мрачная метроидвания в стиле космических ужасов. В начале трейлера мы видим персонажа, выходящего из кокона, а затем переходим к демонстрации перемещения и боев, все это сопровождается громким саундтреком. А в конце тот же персонаж смотрит на яркую красную звезду над выжженной поверхностью мира.

В Voidwrought вам предстоит исследовать тающие руины Первой цивилизации и уничтожать богов, которые попадаются на вашем пути - будь то "ледяные туннели" Старых вод или останки Суда.

Что касается геймплея, то вы можете оттачивать свой игровой стиль, меняя 30 артефактов, которые предлагают все: от спектрального оружия до пассивных бафов. Когда вы не размышляете над тем, какой способ уничтожения древних божеств вам больше по душе, вы можете посвятить время строительству своей святыни, чтобы сформировать крошечный культ, который расширит ваше влияние и позволит вам вести раскопки в руинах. В награду за прогресс вас ждут новые секреты, награды и, конечно же, ужасы. Ведь у богов есть свои поклонники, так почему бы и вам не иметь их?

Voidwrought выйдет на Nintendo Switch и ПК в этом году.