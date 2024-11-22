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Ворон 2025 г.
Адвенчура, Инди, От третьего лица
1 1 оценка

Российский разработчик-одиночка готовит трогательную адвенчуру про ворона

Simple Jack
Новости

Российский разработчик-одиночка готовит трогательную адвенчуру VORON. Геймеры в роли сказочной птицы должны путешествовать по небольшому открытому миру в роли проводника душ.

Разработчик обещает проработанную систему управления в воздухе, опасные испытания и эмоциональную историю, вдохновленную скандинавским взглядом на загробную жизнь.

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Дата выхода адвенчуры VORON пока неизвестна, но в Steam можно опробовать демо-версию проекта. Игра будет переведена на русский язык.

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-1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Вырвиглазно. Очень.

0
Хер из прошлой катки

на стим дек,самое то,надеюсь поддержку завезут

-1
UnRus

Ладно. Я понимаю одиночка графику не потянул. Но что блин с анимациями? Такое ощущение будто у птицы только 2 варианта - машет крыльями, не машет крыльями. И то что есть абсолютно деревянно.

-2
Ивасик

Ну а русик то будет в игре российского разработчика ?

-2