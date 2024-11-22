Российский разработчик-одиночка готовит трогательную адвенчуру про ворона

Российский разработчик-одиночка готовит трогательную адвенчуру VORON. Геймеры в роли сказочной птицы должны путешествовать по небольшому открытому миру в роли проводника душ.
Разработчик обещает проработанную систему управления в воздухе, опасные испытания и эмоциональную историю, вдохновленную скандинавским взглядом на загробную жизнь.
Дата выхода адвенчуры VORON пока неизвестна, но в Steam можно опробовать демо-версию проекта. Игра будет переведена на русский язык.
Вырвиглазно. Очень.
на стим дек,самое то,надеюсь поддержку завезут
Ладно. Я понимаю одиночка графику не потянул. Но что блин с анимациями? Такое ощущение будто у птицы только 2 варианта - машет крыльями, не машет крыльями. И то что есть абсолютно деревянно.
Ну а русик то будет в игре российского разработчика ?