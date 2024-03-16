Авторы The Hong Kong Massacre показали новый геймплей безымянного шутера в духе Max Payne

Ремейки Max Payne, безусловно, находятся в разработке, но кто сказал, что это мешает другим разработчикам создавать свои собственные шутеры в жанре bullet-time? Так, в разработке находится новый интересный проект, чем-то похожий на комбинацию Max Payne и My Friend Pedro с перестрелками в духе классических боевиков ( например, "Круто сваренные") от культового кинорежиссера Джона Ву.

и John Wick. Безымянный шутер от первого лица разрабатывается двумя сотрудниками студии VRESKI (Hong Kong Massacre), расположенной в Мальме, Швеция.

Видео получилось довольно зрелищным, учитывая, что над игрой сейчас работают всего два человека. Студия VRESKI пока не раскрывает никаких подробностей о своей игре, разве что она создается на движке Unreal Engine и в ней будет присутствовать разрушаемое окружение, стрельба с двух рук, а также перестрелки и прыжки в slow motion. Уже по нескольким секундам геймплея можно с уверенностью сказать, что в игре будет много адреналина. На первый взгляд кажется, что в игре сочетаются аркадные элементы и интенсивные перестрелки. А еще лучше, если это будет одиночное приключение, в котором игрокам предстоит пройти самые разные локации.

У шутера от Vreski по-прежнему нет ни даты выхода, ни списка целевых платформ, а ведь разработчики уже более трех лет (с 2021 года) выпускают фрагменты геймплея.