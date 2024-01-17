Авторы Dave the Diver анонсировали командный экшен Wakerunners

Игра описывается как командный бой с видом сверху вниз в антиутопическом научно-фантастическом будущем. В общем, совсем другое дело, чем ловить рыбу под водой. Если вы хотите проверить ее, демоверсия будет доступна во время фестиваля Steam "Играм быть" с 5 февраля.

В Wakerunners игрокам предстоит управлять одним из семи персонажей в сражениях 4v4 и 5v5. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилями боя, но игроки могут переключаться между ними в середине сражения, чтобы изменить свою стратегию.

В игре будет доступно пять режимов, включая: Team Deathmatch Mode, Raider Mode, Control Conquest Mode, Command Siege Mode и Escort Mode.

Цель игры — обеспечить быстрый темп ближнего боя, а персонажи будут скользить по арене с помощью уникальной механики ускорения и замедления.