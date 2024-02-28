Разработка Wakerunners остановлена из-за отсутствия интереса

Эта многопользовательская экшен-игра с видом сверху переносит игроков в мрачное постапокалиптическое будущее, где человечество почти полностью уничтожено смертоносным вирусом, а некогда процветающие города превратились в руины после падения на Землю обломков космического мусора и спутников.

В этом опасном мире немногие выжившие обрели удивительные сверхспособности и теперь сражаются между собой за контроль над редким минералом, ставшим новым стратегически важным ресурсом в послевоенном хаосе.

Игра предлагает командные сражения в режимах 4х4 и 5х5 среди руин городов. Доступны такие режимы, как «Командный бой», «Захват точки», «Удержание позиций», «Командная блокада», «Сопровождение груза», «Штурм крепости» и «Налёт».

Отличительной особенностью игрового процесса является система передвижения персонажей. Герои могут разгоняться до огромных скоростей, а также резко замедляться и менять направление. От скорости напрямую зависит сила удара персонажа и эффективность многих специальных способностей. Однако чем выше скорость, тем сложнее управлять героем.

Каждый игровой персонаж обладает уникальным набором способностей. В одной команде нельзя выбрать двух одинаковых «бегунов». Героев можно разделить на две категории — Waker и Re-man. У каждой категории своя роль в команде и свой неповторимый стиль ведения боя.