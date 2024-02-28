Разработка Wakerunners остановлена из-за отсутствия интереса

PvP-экшен Wakerunners от студии MINTROCKET был представлен на фестивале "Играм быть" в Steam. Однако игра не вызвала интереса у геймеров, что побудило разработчиков прекратить ее разработку.
"Нашей целью было продемонстрировать уникальный колорит и веселье Wakerunners, но мы поняли, что для достижения запланированного нами уровня качества и удовольствия необходимы значительные улучшения. В результате мы решили навсегда закрыть проект, а не продолжать разработку."
Фестиваль "Играм быть" служит индикатором интереса геймеров к предстоящим играм. Неудача Wakerunners на фестивале показала, что игра не смогла привлечь внимание игроков.
Это решение подчеркивает важность получения отзывов от игроков на ранних этапах разработки и готовность разработчиков прислушиваться к этим отзывам и вносить необходимые изменения.
Зачастую отмена проекта — это трудное, но смелое решение, направленное на сохранение репутации и ресурсов для будущих проектов. Хорошо, что разработчики выразили благодарность игрокам за интерес и обратную связь. Это может помочь в будущем, когда они будут работать над новыми проектами.
Вероятно, что команда MINTROCKET сможет извлечь уроки из этого опыта и применить их в будущих проектах, таких как многопользовательский стелс-экшен Nakwon: Last Paradise над которым они работают.
>пвп
Туда и дорога