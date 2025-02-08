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The Walking Dead 23.04.2012
Адвенчура, Зомби, Постапокалипсис
9.2 2 858 оценок

DreamVoice анонсировали озвучку культовой игры The Walking Dead

DreamVoice
Новости

Звуки тишины прорежутся голосами отчаяния, надежды и выживания. Команда DreamVoice берётся передать атмосферу постапокалиптического мира так, чтобы каждое слово, каждый шепот и крик отзывались в вашем сердце.

В этом путешествии тьма и свет переплетаются, а каждая фраза становится ценным свидетельством борьбы за жизнь. Мы обещаем — знакомая история зазвучит по-новому, погружая вас в её мрачную и мистическую реальность.

Следите за обновлениями, чтобы не пропустить важные новости о проекте.
Дата релиза пока остается в секрете.

33
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
DreamVoice

*Данная демонстрация является предварительной и не отражает финальное качество озвучки. Возможны изменения в звуке, актерских партиях и технических аспектах проекта.

Спасибо за ваше внимание и поддержку!

15
lozov75

надеялся что однажды ее озвучат и еще один раз пройду ее.Спасибо за хорошую новость и удачи с проектом

2
Ely Maze

Озвучка будет только для The Telltale Definitive Series? или на оригинал тоже пойдет?

просто у меня в стиме именно первая и вторая часть просто отдельно (они продавались по дешевке)

Надеюсь так и до The Wolf Among Us тоже хорошая игра

1
DreamVoice

Постараемся подумать над адаптивом..

5
YuReI_138

Месяц назад проходил все 4 сезона

1
Даздрасен Дыклоп

В чем прикол озвучивать 1 часть и забить на дифинити эдишн?

1
Kuzko

Туда перенести озвучку будет не трудно, может так и сделают.

Потом когда остальные части ещё переведут, то тоже и туда и туда переведут.

0
Сергей Понащенко

Озвучиваться будут все части или пока только первая?

0
DreamVoice

Планируем все части, выпускать будем по сезонам, чтобы не тормозить процесс.

17
Сергей Понащенко DreamVoice

Понял, спасибо!

2
Аналиус

круто надеюсь все озвучат но это наверное очень долго ждать

0
JonhZoidberg

Это всё конечно здорово, но это интерактивное кино. Сюжет и игра актеров тут играет важную роль. То что они говорят голосами звучащими как оригинал прикольно, но говорят они как роботы. В такие проекты нужно звать профессиональных актёров и то не факт что выйдет что-то годное. Однако желаю удачи, ведь в любом случае даже такая озвучка найдёт отклик и кто то решит окунуться в этот шедевр по новой.

Было бы интересно увидеть перевод в лучшем трейлере второго сезона и оценить насколько сильно он портит или наоборот делает еще лучше.

0
Kamishini1993

А я почти первую прошел, проходил очень медленно как раз из-за обилия диалогов и нежелания читать сабы, очень жду озвучку всей серии

0
Kuzko

Чёт голоса прям слишком похожи на оригинальные, это нейросеть чтоли? Ничего не имею против нейросетей кстати, только за, просто любопытно))

0
AndruhaGruz
0
vanтт

Было бы классно, но даже мастодонты любительский русских озвучек ещё не одной игры теллтейлов полностью не смогли осилить

0
Agent Qracle

Как вы собрались передать эмоциональную игру Дэйва Фенноя? А Мелиссы Хатчисон? Посмотрим че в итоге выйдет из этого...

-1
DreamVoice

Спасибо за вопрос! Мы прекрасно понимаем, насколько важны эмоции и глубина игры Наша команда уделяет особое внимание выбору ребят для озвучивания и проработке каждой сцены, чтобы передать эту эмоциональную насыщенность максимально точно. Мы уважаем оригинальную озвучку и стремимся сохранить её дух, адаптировав для русскоязычной аудитории.

Надеемся, что итоговая работа приятно вас удивит!

4
Alarmsy

Оригинальную озвучку в этой игре не переплюнуть, она там делает 70% всего дела минимум, всей атмосферы

-6
Ясос Убибу

Чет все больше и больше озвучкеров становится.. лучше бы в геймвойс все пошли и делали что то качественное, а не помойки как с фолычем 4 например..

Или это чтобы бабки лутать, как в случае с фолычем например?

-9
Darkman1701

если ты не заметил, сейчас локализаторов в России нет от слова совсем, хорошо что хоть они этим занимаются с нуля, и если им кидают бабки значит качество будет расти, это лиш вопрос времени

3
DreamVoice

Ого, эксперт диванного фронта на связи! Видимо, после сверхважной миссии по спасению мира через комментарии решил заглянуть к нам.

По поводу «лутания бабок» — спасибо за комплимент! Пока вы тут профи в бесплатных подгонах по клавиатуре, мы хотя бы делом занимаемся. Ждем вашу гениальную озвучку, если диван не держит слишком крепко.

9
Ясос Убибу DreamVoice

Хорошая антиреклама) я пожалуй теперь даже чекать не буду кто вы такие. И при любом упоминании хейтить)

Всего хорошего🫠😉

-10
DreamVoice Ясос Убибу

А мы должны позволять себя дерьмом обливать? Ну что ж, у каждого свои таланты: кто-то создает контент, а кто-то мастерски хейтит на пустом месте... Мы свое дело все равно будем делать, а вы продолжайте собирать коллекцию обид. Удачи!

8
Альбиберчери DreamVoice

озвучкеров полно а вот разработчиков нет, станьте лучше разработчиком и сделайте смуту на диком западе ред деад редемпшон

3
User_200

Опять берутся не за те игры что там проводить то.

-9
Syxoff

Лучше б РДР2 озвучили. Валькин дед уже неактуальна.

-11
Даздрасен Дыклоп

Дуремар, 15 лямов ты шо ли выложишь актерам за озвучку?

-3