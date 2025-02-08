DreamVoice анонсировали озвучку культовой игры The Walking Dead

Звуки тишины прорежутся голосами отчаяния, надежды и выживания. Команда DreamVoice берётся передать атмосферу постапокалиптического мира так, чтобы каждое слово, каждый шепот и крик отзывались в вашем сердце.
В этом путешествии тьма и свет переплетаются, а каждая фраза становится ценным свидетельством борьбы за жизнь. Мы обещаем — знакомая история зазвучит по-новому, погружая вас в её мрачную и мистическую реальность.
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Дата релиза пока остается в секрете.
*Данная демонстрация является предварительной и не отражает финальное качество озвучки. Возможны изменения в звуке, актерских партиях и технических аспектах проекта.
Спасибо за ваше внимание и поддержку!
надеялся что однажды ее озвучат и еще один раз пройду ее.Спасибо за хорошую новость и удачи с проектом
Озвучка будет только для The Telltale Definitive Series? или на оригинал тоже пойдет?
просто у меня в стиме именно первая и вторая часть просто отдельно (они продавались по дешевке)
Надеюсь так и до The Wolf Among Us тоже хорошая игра
Постараемся подумать над адаптивом..
Месяц назад проходил все 4 сезона
В чем прикол озвучивать 1 часть и забить на дифинити эдишн?
Туда перенести озвучку будет не трудно, может так и сделают.
Потом когда остальные части ещё переведут, то тоже и туда и туда переведут.
Озвучиваться будут все части или пока только первая?
Планируем все части, выпускать будем по сезонам, чтобы не тормозить процесс.
Понял, спасибо!
круто надеюсь все озвучат но это наверное очень долго ждать
Это всё конечно здорово, но это интерактивное кино. Сюжет и игра актеров тут играет важную роль. То что они говорят голосами звучащими как оригинал прикольно, но говорят они как роботы. В такие проекты нужно звать профессиональных актёров и то не факт что выйдет что-то годное. Однако желаю удачи, ведь в любом случае даже такая озвучка найдёт отклик и кто то решит окунуться в этот шедевр по новой.
Было бы интересно увидеть перевод в лучшем трейлере второго сезона и оценить насколько сильно он портит или наоборот делает еще лучше.
А я почти первую прошел, проходил очень медленно как раз из-за обилия диалогов и нежелания читать сабы, очень жду озвучку всей серии
Чёт голоса прям слишком похожи на оригинальные, это нейросеть чтоли? Ничего не имею против нейросетей кстати, только за, просто любопытно))
Было бы классно, но даже мастодонты любительский русских озвучек ещё не одной игры теллтейлов полностью не смогли осилить
Как вы собрались передать эмоциональную игру Дэйва Фенноя? А Мелиссы Хатчисон? Посмотрим че в итоге выйдет из этого...
Спасибо за вопрос! Мы прекрасно понимаем, насколько важны эмоции и глубина игры Наша команда уделяет особое внимание выбору ребят для озвучивания и проработке каждой сцены, чтобы передать эту эмоциональную насыщенность максимально точно. Мы уважаем оригинальную озвучку и стремимся сохранить её дух, адаптировав для русскоязычной аудитории.
Надеемся, что итоговая работа приятно вас удивит!
Оригинальную озвучку в этой игре не переплюнуть, она там делает 70% всего дела минимум, всей атмосферы
Чет все больше и больше озвучкеров становится.. лучше бы в геймвойс все пошли и делали что то качественное, а не помойки как с фолычем 4 например..
Или это чтобы бабки лутать, как в случае с фолычем например?
если ты не заметил, сейчас локализаторов в России нет от слова совсем, хорошо что хоть они этим занимаются с нуля, и если им кидают бабки значит качество будет расти, это лиш вопрос времени
Ого, эксперт диванного фронта на связи! Видимо, после сверхважной миссии по спасению мира через комментарии решил заглянуть к нам.
По поводу «лутания бабок» — спасибо за комплимент! Пока вы тут профи в бесплатных подгонах по клавиатуре, мы хотя бы делом занимаемся. Ждем вашу гениальную озвучку, если диван не держит слишком крепко.
Хорошая антиреклама) я пожалуй теперь даже чекать не буду кто вы такие. И при любом упоминании хейтить)
Всего хорошего🫠😉
А мы должны позволять себя дерьмом обливать? Ну что ж, у каждого свои таланты: кто-то создает контент, а кто-то мастерски хейтит на пустом месте... Мы свое дело все равно будем делать, а вы продолжайте собирать коллекцию обид. Удачи!
озвучкеров полно а вот разработчиков нет, станьте лучше разработчиком и сделайте смуту на диком западе ред деад редемпшон
Опять берутся не за те игры что там проводить то.
Лучше б РДР2 озвучили. Валькин дед уже неактуальна.
Дуремар, 15 лямов ты шо ли выложишь актерам за озвучку?