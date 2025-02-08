DreamVoice анонсировали озвучку культовой игры The Walking Dead

Звуки тишины прорежутся голосами отчаяния, надежды и выживания. Команда DreamVoice берётся передать атмосферу постапокалиптического мира так, чтобы каждое слово, каждый шепот и крик отзывались в вашем сердце.

В этом путешествии тьма и свет переплетаются, а каждая фраза становится ценным свидетельством борьбы за жизнь. Мы обещаем — знакомая история зазвучит по-новому, погружая вас в её мрачную и мистическую реальность.

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Дата релиза пока остается в секрете.