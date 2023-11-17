В преддверии релиза The Walking Dead: Destinies разработчики показали тизер

The Walking Dead: Destinies даёт вам возможность погрузиться во вселенную знаменитого сериала. Игра охватывает события четырёх первых сезонов шоу и даёт вам возможность принимать решения, которые повлияют на жизнь и смерть ваших спутников.

Вы попадаете в мир, охваченный зомби-апокалипсисом, и пытаетесь выжить вместе с Риком Граймсом и его группой. Вы посетите различные места, знакомые по сериалу, такие как ферма Грина, тюрьма, Атланта и другие. Вы также встретите многих персонажей из шоу, таких как Шейн, Мишон, Дерил, Кэрол и другие. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, а также своё отношение к вам и вашим действиям.

В The Walking Dead: Destinies вы будете не только сражаться с зомби и людьми, но и заботиться о своих ресурсах, таких как еда, вода, оружие и лекарства. Ваш выбор может спасти или уничтожить вашу группу, а также повлиять на ход истории. Сможете ли вы довести своих друзей до конца или пожертвуете ими ради своей выгоды? Выбор за вами.