В преддверии релиза The Walking Dead: Destinies разработчики показали тизер

Не всегда игра может сразу-же понравится и позитивно повлиять на первое впечатление. Некоторые , основанные на популярных франшизах, иногда не всегда соответствуют ожиданиям фанатов. Но стоит помнить, что впечатления от The Walking Dead: Destinies могут различаться у разных людей.
Иногда разработчики стараются добавить свою уникальность или новые элементы в хорошо известные вселенные, и это может быть сложным процессом. Некоторые игры стартуют слабо, но позднее, благодаря обновлениям и исправлениям, становятся гораздо лучше.
Если игра вызывает отторжение, возможно, стоит подождать отзывов игроков после релиза. Некоторые недостатки могут быть устранены патчами или дополнениями, делая игру более приемлемой для поклонников.
Если игра вызывает отторжение, сходите в туалет и попробуйте ещё раз.