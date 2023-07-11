Для War Thunder анонсирован неожиданный кроссовер с главным экшеном этого года - Atomic Heart ©

Смертоносные роботы из мира Atomic Heart неожиданно начали свое вторжение на поле боя War Thunder. Компания Gaijin Entertainment объявила о сотрудничестве с разработчиками из студии Mundfish, которое должно порадовать фанатов двух разных игры. Геймерам позволят остановить восставших машин уже при помощи реальной тяжелой военной техники.

Кроссовер War Thunder с Atomic Heart предоставляет игрокам возможность отправится на испытательный полигон 2271. Там они смогут взять под контроль разные виды бронетехники, чтобы померится огневой мощью с роботами, созданными на Предприятии 3826.

В рамках полигонных испытаний боевых роботов участники поделятся на две команды — условно «западную» и «восточную». В составе каждой найдётся место как бронетехнике с вертолётами, так и уникальным боевым машинам, таким как «Ежиха» и «Пчела». Игроки получат доступ к предустановленному набору техники, в числе которой боевые машины пехоты M3 Bradley и БМП-2, средние танки M60A2 и T-55A, а также вертолёты AH-1G и Ми-24А.

Как сообщается ивент начнется уже сегодня, 11 июля. Опробовать кроссовер с Atomic Heart можно будет в течение нескольких недель до 31 июля. За период этот период, игроки смогут сразиться с разными роботами и получить различные призы.