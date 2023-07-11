Для War Thunder анонсирован неожиданный кроссовер с главным экшеном этого года - Atomic Heart

Смертоносные роботы из мира Atomic Heart неожиданно начали свое вторжение на поле боя War Thunder. Компания Gaijin Entertainment объявила о сотрудничестве с разработчиками из студии Mundfish, которое должно порадовать фанатов двух разных игры. Геймерам позволят остановить восставших машин уже при помощи реальной тяжелой военной техники.
Кроссовер War Thunder с Atomic Heart предоставляет игрокам возможность отправится на испытательный полигон 2271. Там они смогут взять под контроль разные виды бронетехники, чтобы померится огневой мощью с роботами, созданными на Предприятии 3826.
В рамках полигонных испытаний боевых роботов участники поделятся на две команды — условно «западную» и «восточную». В составе каждой найдётся место как бронетехнике с вертолётами, так и уникальным боевым машинам, таким как «Ежиха» и «Пчела». Игроки получат доступ к предустановленному набору техники, в числе которой боевые машины пехоты M3 Bradley и БМП-2, средние танки M60A2 и T-55A, а также вертолёты AH-1G и Ми-24А.
Как сообщается ивент начнется уже сегодня, 11 июля. Опробовать кроссовер с Atomic Heart можно будет в течение нескольких недель до 31 июля. За период этот период, игроки смогут сразиться с разными роботами и получить различные призы.
О каком сражении может идти речь, когда пол онлайна Тундры - это кустодрочеры и ценители подпивасного геймплея а-ля улю встал на 1 месте и стоишь 😁😁😁
ну, тундра не только же про танки. Есть и авиалюбители симулятора..... суровые ребята.
Гайдай какой-то.
Необычно... но в тундру возвращаться не хочется..........
Главным экшеном года? Ну ок
Ну пока ещё не чего путного не вышло так что да это главный экшен года.
По осени там вал релизов будет. Тот же челпук 2. Про атомного к концу года никто и не вспомнит. Разве что пользователи пг в итогах года.
Это там , где надо собрать 100 рюкзаков, чтобы открыть сюжет , ок
Паучок всегда был для ценителей Marvel, не более. Поэтому, конкуренцию Atomic Hearth пока что составляют ещё не вышедшие WH: Space Marine 2 и Starfield. Остальные игры больше относятся к другому жанру, либо не особо получились. Ремейки и DLC я тоже не беру
Что-то такое можно о любой игре сказать. Я просто констатирую факт что ни в одном уважаемом издании Atomic heart не станет не игрой года, ни даже экшеном года.
Как-то не тянет на военные игры сейчас, понимаешь что скоро все там будем в реале и к реальности эти игры не имеют отношения
Что за лютую чушь ты написал?
Он на колесе генодьбы катается просто , нам не понять