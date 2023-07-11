War Thunder 31.10.2012
8.5 3 405 оценок

Для War Thunder анонсирован неожиданный кроссовер с главным экшеном этого года - Atomic Heart

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Gutsz
Новости

Смертоносные роботы из мира Atomic Heart неожиданно начали свое вторжение на поле боя War Thunder. Компания Gaijin Entertainment объявила о сотрудничестве с разработчиками из студии Mundfish, которое должно порадовать фанатов двух разных игры. Геймерам позволят остановить восставших машин уже при помощи реальной тяжелой военной техники.

Кроссовер War Thunder с Atomic Heart предоставляет игрокам возможность отправится на испытательный полигон 2271. Там они смогут взять под контроль разные виды бронетехники, чтобы померится огневой мощью с роботами, созданными на Предприятии 3826.

В рамках полигонных испытаний боевых роботов участники поделятся на две команды — условно «западную» и «восточную». В составе каждой найдётся место как бронетехнике с вертолётами, так и уникальным боевым машинам, таким как «Ежиха» и «Пчела». Игроки получат доступ к предустановленному набору техники, в числе которой боевые машины пехоты M3 Bradley и БМП-2, средние танки M60A2 и T-55A, а также вертолёты AH-1G и Ми-24А.

Как сообщается ивент начнется уже сегодня, 11 июля. Опробовать кроссовер с Atomic Heart можно будет в течение нескольких недель до 31 июля. За период этот период, игроки смогут сразиться с разными роботами и получить различные призы.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
D1К

О каком сражении может идти речь, когда пол онлайна Тундры - это кустодрочеры и ценители подпивасного геймплея а-ля улю встал на 1 месте и стоишь 😁😁😁

1
ТараканчЕг

ну, тундра не только же про танки. Есть и авиалюбители симулятора..... суровые ребята.

0
Fantom_legend

Гайдай какой-то.

0
FURYbushmaster
0
ТараканчЕг

Необычно... но в тундру возвращаться не хочется..........

0
UnRus

Главным экшеном года? Ну ок

-1
ShadyAlacrity

Ну пока ещё не чего путного не вышло так что да это главный экшен года.

5
UnRus ShadyAlacrity

По осени там вал релизов будет. Тот же челпук 2. Про атомного к концу года никто и не вспомнит. Разве что пользователи пг в итогах года.

-6
Urtan UnRus

Это там , где надо собрать 100 рюкзаков, чтобы открыть сюжет , ок

1
Artery Kaulitz UnRus

Паучок всегда был для ценителей Marvel, не более. Поэтому, конкуренцию Atomic Hearth пока что составляют ещё не вышедшие WH: Space Marine 2 и Starfield. Остальные игры больше относятся к другому жанру, либо не особо получились. Ремейки и DLC я тоже не беру

1
UnRus Urtan

Что-то такое можно о любой игре сказать. Я просто констатирую факт что ни в одном уважаемом издании Atomic heart не станет не игрой года, ни даже экшеном года.

-2
FlowingNekton

Как-то не тянет на военные игры сейчас, понимаешь что скоро все там будем в реале и к реальности эти игры не имеют отношения

-3
wianewa

Что за лютую чушь ты написал?

2
Urtan wianewa

Он на колесе генодьбы катается просто , нам не понять

0