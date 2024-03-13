Обзор обновления Alpha Strike для War Thunder

Мы добавили несколько новых интересных экземпляров наземной техники, в числе которых пять премиумных машин VII ранга, внушительный лёгкий танк Fox, а также любопытные 120S и Zerstörer 45. Венгерские самолёты долетели до дерева развития авиации Италии: используйте широкий выбор способных самолётов в воздушных и наземных боях! Юркий Alpha Jet поступил на службу Германии и Франции, а тепло принятый Wessex теперь доступен под знамёнами Британии. Также в плавание вышел японский IJN Mutsu с самыми крупными орудиями в игре.

Новая карта для наземных боёв «Северная Голландия» включает в себя и городок, и открытые пространства вокруг него, создавая простор для самых разных боевых ситуаций. Наконец, мы внесли несколько изменений по Дорожной карте, в числе которых возможность выбирать количество топлива для самолётов!

Это обновление добавило в War Thunder множество новых особенностей, боевых машин и исправлений ошибок — читайте дальше, чтобы узнать о самом интересном!

Бронетехника: новая интересная техника для каждой игровой нации!

И

Набор Strv 121B Christian II

Данный набор включает:

Strv 121B Christian II (Ранг VII, Швеция)

20 дней Премиум-аккаунта

2500 Золотых Орлов

Каждая представленная в игре нация получила как минимум один новый экземпляр бронетехники. Выбор приличный: у СССР, Японии, Италии, Швеции и Израиля появилось по новой премиумной машине VII ранга: они позволят вам исследовать их деревья быстрее. В дереве Великобритании блистает лёгкий танк Fox, готовый стать занозой в боку ваших противников. Не пропустите экспериментальную немецкую ЗСУ Zerstörer 45 времён Второй мировой, а также американского «монстра Франкенштейна» — 120S, объединяющего пушку M1A1 с корпусом M60A1. Атакуйте быстрыми набегами, играя за китайский лёгкий танк ZBD-04A, который может стрелять ПТУРами прямо из ствола, а из своей автопушки — бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами. И в завершение Франция получила низкоранговую ЗСУ VTT DCA.

И

Набор F-20A Tigershark

Данный набор включает:

F-20A Tigershark (Ранг 8, США)

Премиум аккаунт на 20 дней

2500 Золотых Орлов

Манёвренный Alpha Jet для веток Германии и Франции готов претворить в жизнь идеальные штурмовки! Венгерские самолёты появились в игре — от классики времён Второй мировой вроде Ил-10 до реактивных МиГ-15бис и, наконец, JAS39C. США получили премиумный набор с внушительным F-20A Tigershark VIII ранга, да и другие страны в сторонне не остались — взять только Buccaneer S.2B с его ракетами Martel, классический Bf 109 C-1, полковой F-5E FCU и надёжный Су-25CM3. Приятных полётов!

Вертолёты: блистательный Wessex и новые кокпиты для Apache!

AH-1W Super Cobra

Великобритания получила любопытно выглядящий Wessex HU Mk.5, способный обеспечить хорошую огневую поддержку своими ракетами AS.11 и AS.12. США и Китаю достались AH-1W с множеством ракет Hellfire — берегитесь, танки! Список новинок завершает израильский AH-60 Battle Hawk, способный нести ракеты Spike ER, плюс все разновидности AH-64 получили новый, крайне детализированный кокпит!

Флот: прибыл рекордсмен по калибру!

JN Mutsu

У нас есть новый обладатель самых крупнокалиберных пушек в игре — IJN Mutsu с 410-мм орудиями! Кроме Японии, новые корабли прибыли на службу Великобритании (премиумный HMS Diamond), Америки (новенький прибрежный USS Dealey), Италии (тяжёлый крейсер RN Bolzano) и Франции (эсминец Kleber и линкор Bretagne). Поднять якоря!

Локация «Северная Голландия» для бронетехники!

Новая карта для бронетехники, «Северная Голландия», порадует игроков прекрасным городом с огромным торговым центром, внутрь которого можно заехать. Эта локация основана на одной из самых «залайканных» карт — Восточной Европе. Тут есть множество улиц и открытых пространств для разнообразных игровых ситуаций, в также очень запоминающийся район красных фонарей! Помимо «Северной Голландии», мы добавили и новую миссию для высокоранговых авиационных РБ на Голанских высотах с появлением в воздухе, а не на взлётной полосе. Оцените их!

Нововведения из Дорожной карты за 2024 год!

Мы внесли несколько изменений в игру, о которой ранее рассказывали в Дорожной карте War Thunder на весну-лето 2024 года.

Мы реализовали в игре механику плавной регулировки заправки топливных баков самолётов, устранили дублирование исследуемых и доступных по умолчанию УРВВ в селекторе вооружения, а также внедрили обнаружение вражеских самолётов у точек возрождения авиации в наземных РБ. Некоторое время назад мы улучшили синхронизацию разрушения объектов, проведя продолжительное тестирование этой механики.

Также в игре появились новые обучающие миссии, посвящённые разным типам управляемых ракет, а в наземных боях улучшилась механика пополнения боезапаса на точках захвата.

Новые механики: рендер приборного зрения в повторах и СУО в морских боях!

Количество управляемого вооружения, радаров и сенсоров в игре постоянно растёт, и чтобы помочь игрокам, мы добавили новый режим, доступный при просмотре записи матча. Нажмите на эту кнопку — и отображение локаций и техники изменится. Этот режим показывает, как работают радар и другие системы, а также отображает множество разной информации о технике на поле боя: вы можете применять различные фильтры к маркерам, сенсорам и параметрам вооружения и техники, чтобы следить за тем, что интересно вам. Не пропустите!

Мы также добавили новый интерфейс системы управления огня для кораблей. Его можно видеть слева вверху: он показывает положение корабля противника, курсовой угол и скорость, чтобы вам было удобнее произвести точный залп. Почитайте об этом больше в патчноуте!

Это не всё

Тут всего не перечислишь, но пробежимся быстро по тому, что ещё не упомянули: некоторые современные танки получили уникальные звуки двигателей, в танковых РБ теперь можно вылететь на самолёте-носителе ядерного оружия, не покидая текущую технику, а количество мест для установки декораторов на наземной технике было значительно увеличено. Лётные модели Mosquito и Javelin были пересмотрены, а ещё было сделано огромное количество исправлений и улучшений — почитайте о них в патчноуте и приятных вам боёв в первом крупном обновлении этого года!

Подробнее:

США

120S

Германия

Zerstorer 45

СССР

ЗСУ-23-4М4

Т-80УД (премиумный)

Британия

FV721 Fox

Япония

Type 90B Fuji (в составе набора)

Китай

ZBD04A

Италия

Centauro RGO (в составе набора)

Франция

VTT DCA

Швеция

Strv 121B Christian II (в составе набора)

Израиль

Merkava Mk.3 Raam Segol (в составе набора)

Манёвренный Alpha Jet для веток Германии и Франции готов претворить в жизнь идеальные штурмовки! Венгерские самолёты появились в игре — от классики времён Второй мировой вроде Ил-10 до реактивных МиГ-15бис и, наконец, JAS39C. США получили премиумный набор с внушительным F-20A Tigershark VIII ранга, да и другие страны в сторонне не остались — взять только Buccaneer S.2B с его ракетами Martel, классический Bf 109 C-1, полковой F-5E FCU и надёжный Су-25CM3. Приятных полётов!

США

F-20A (в составе набора)

Германия

Alpha JET A

BF 109 C-1

СССР

Су-25СМ3

Британия

Buccaneer S.2B

Япония

F-5E FCU (полковой)

F-15J — добавлен собственный детальный кокпит.

Италия

Добавлена ветка авиации Венгрии

Yak-9P

Tu-2S-59

IL-10

Il-28

MiG-15bis

MiG-17PF

Su-22M3

MiG-21MF

MiG-21bis-SAU

MiG-23MF

MiG-29 (9-12B)

JAS39EBS HU C

Франция

Alpha JET E

Израиль

BAZ — добавлен собственный детальный кокпит

Вертолёты: блистательный Wessex и новые кокпиты для Apache!

Великобритания получила любопытно выглядящий Wessex HU Mk.5, способный обеспечить хорошую огневую поддержку своими ракетами AS.11 и AS.12. США и Китаю достались AH-1W с множеством ракет Hellfire — берегитесь, танки! Список новинок завершает израильский AH-60 Battle Hawk, способный нести ракеты Spike ER, плюс все разновидности AH-64 получили новый, крайне детализированный кокпит!

США

AH-1W

AH-64A, AH-64D, AH-64A Peten, AH-64A (GR), YAH-64 — добавлен детальный кокпит и система нашлемной индикации

Британия

Wessex HU Mk.5

AH Mk.1 Apache — добавлен детальный кокпит и система нашлемной индикации

Япония

AH-64DJP — добавлен детальный кокпит и система нашлемной индикации

Китай

AH-1W

Швеция

AHS — добавлен детальный кокпит и система нашлемной индикации

Израиль

AH-60

Peten, Saraph, AH-64A Peten — добавлен детальный кокпит и система нашлемной индикации

У нас есть новый обладатель самых крупнокалиберных пушек в игре — IJN Mutsu с 410-мм орудиями! Кроме Японии, новые корабли прибыли на службу Великобритании (премиумный HMS Diamond), Америки (новенький прибрежный USS Dealey), Италии (тяжёлый крейсер RN Bolzano) и Франции (эсминец Kleber и линкор Bretagne). Поднять якоря!

США

USS Dealey (DE-1006)

Британия

HMS Diamond (премиумный)

Япония

IJN Mutsu

Италия

RN Bolzano

Франция

Kleber

Bretagne

Новая карта для бронетехники, «Северная Голландия», порадует игроков прекрасным городом с огромным торговым центром, внутрь которого можно заехать. Эта локация основана на одной из самых «залайканных» карт — Восточной Европе. Тут есть множество улиц и открытых пространств для разнообразных игровых ситуаций, в также очень запоминающийся район красных фонарей! Помимо «Северной Голландии», мы добавили и новую миссию для высокоранговых авиационных РБ на Голанских высотах с появлением в воздухе, а не на взлётной полосе. Оцените их!

Нововведения из Дорожной карты за 2024 год!

Мы внесли несколько изменений в игру, о которой ранее рассказывали в Дорожной карте War Thunder на весну-лето 2024 года.

Мы реализовали в игре механику плавной регулировки заправки топливных баков самолётов, устранили дублирование исследуемых и доступных по умолчанию УРВВ в селекторе вооружения, а также внедрили обнаружение вражеских самолётов у точек возрождения авиации в наземных РБ. Некоторое время назад мы улучшили синхронизацию разрушения объектов, проведя продолжительное тестирование этой механики.

Также в игре появились новые обучающие миссии, посвящённые разным типам управляемых ракет, а в наземных боях улучшилась механика пополнения боезапаса на точках захвата.

Новые механики: рендер приборного зрения в повторах и СУО в морских боях!

Количество управляемого вооружения, радаров и сенсоров в игре постоянно растёт, и чтобы помочь игрокам, мы добавили новый режим, доступный при просмотре записи матча. Нажмите на эту кнопку — и отображение локаций и техники изменится. Этот режим показывает, как работают радар и другие системы, а также отображает множество разной информации о технике на поле боя: вы можете применять различные фильтры к маркерам, сенсорам и параметрам вооружения и техники, чтобы следить за тем, что интересно вам. Не пропустите!

Мы также добавили новый интерфейс системы управления огня для кораблей. Его можно видеть слева вверху: он показывает положение корабля противника, курсовой угол и скорость, чтобы вам было удобнее произвести точный залп. Почитайте об этом больше в патчноуте!

Это не всё

Тут всего не перечислишь, но пробежимся быстро по тому, что ещё не упомянули: некоторые современные танки получили уникальные звуки двигателей, в танковых РБ теперь можно вылететь на самолёте-носителе ядерного оружия, не покидая текущую технику, а количество мест для установки декораторов на наземной технике было значительно увеличено. Лётные модели Mosquito и Javelin были пересмотрены, а ещё было сделано огромное количество исправлений и улучшений — почитайте о них в патчноуте и приятных вам боёв в первом крупном обновлении этого года!

Скачайте обновление и присоединяйтесь к боям!

Полный список изменений

Новые локации и миссии

Северная Голландия — новая карта для совместных боёв.

Новая АРБ миссия «Камчатка. Восток» на локации «Камчатка».

Новая АРБ миссия «Голанские высоты (появление в воздухе)» на локации «Голанские высоты». Игроки появляются в воздухе, но не в одной точке, а распределённые по ширине фронта. Миссия доступна для топ-рангов.

Изменения в локациях и миссиях

Исправлена слишком грязная текстура снега на локации «Ледяной перевал».

Закрыты прострелы и защищены точки возрождения на локации «Карпаты».

Расширена самолётная часть на локации «Карелия».

В АРБ миссиях на основе логики Противостояния («Испания», «Вьетнам», «Скалистый каньон», «Афганистан») добавлен аэродром подскока, находящийся ближе к линии фронта, на котором нельзя возродиться, но на котором можно проводить ремонт и перезарядку.

Доработана физика сбитых деревьев. Теперь они меньше катаются после падения, а крона пружинит и прижимается к земле, занимая меньше места на экране.

В погоде «Низкая облачность» увеличено количество облаков и понижен их нижний край, чтобы усложнить атаку самолётами с больших высот, при этом уменьшена дымка, чтобы упростить обнаружение целей на низких высотах.

Скорректированы размеры эффектов разрушений относительно размеров разрушаемых объектов.

Улучшен механизм позиционирования аэродромов, затрагивающий все типы миссий (самолётные, танковые и т.д). Теперь должно быть гораздо меньше ситуаций, когда аэродром стоит на ярко выделяющемся холме. В случае обнаружения таких аэродромов можно создавать репорт с указанием их местоположения.

Изменения эффектов при разрушении зданий и объектов. Изменение сделано для уменьшения влияния эффектов на геймплей (раньше они могли надолго оставлять игрока без видимости), а также для исправления ситуаций, когда мелкий объект оставлял слишком большой эффект разрушения.

Изменены укрытия для одной из точек возрождения на локации «Заброшенный завод» (для северной точки правой команды), чтобы обеспечить более безопасное начало пути до точки захвата.

Обе корабельные миссии [Превосходство] Южный Кваркен были убраны из ротации.

Исправления характеристик, моделей повреждения и вооружения наземной техники

Type 94 — скорректировано количество и расположение топливных баков .

— скорректировано количество и расположение топливных баков . Gun Carrier (3-in) — скорректировано бронирование бортов и кормы рубки.

— скорректировано бронирование бортов и кормы рубки. ZT3A2 — боекомплект ракет увеличен с 12 до 15.

— боекомплект ракет увеличен с 12 до 15. ЗСУ-23-4 (все версии) — уточнены значения передаточных чисел. Источник: «ЗСУ-23-4М. Гусеничная машина ГМ-575. Техническое описание. Текст (1980)».

— уточнены значения передаточных чисел. Источник: «ЗСУ-23-4М. Гусеничная машина ГМ-575. Техническое описание. Текст (1980)». Challenger 2 OES, Type 69 II-a — исправлена ошибка, из-за которой юниты могли получать урон давлением через модуль трансмиссии.

— исправлена ошибка, из-за которой юниты могли получать урон давлением через модуль трансмиссии. Leclerc (все версии) — скорострельность орудия увеличена с 10 до 12 выстрелов в минуту.

— скорострельность орудия увеличена с 10 до 12 выстрелов в минуту. Strf 9040C — исправлена ошибка, из-за которой юнит при повороте мог не блокировать внутреннюю гусеницу.

— исправлена ошибка, из-за которой юнит при повороте мог не блокировать внутреннюю гусеницу. Т-50 — уточнены значения передаточных чисел. Максимальная скорость уменьшена с 64 до 52 км/ч, скорость заднего хода уменьшена с 8 до 7 км/ч. Источники: «Отчёт полигонных испытаний танка Т-50, изготовленного заводом №174, январь-февраль 1941», «Альбом Научно-Испытательного Бронетанкового Полигона ГБТУ КА «Танки».

— уточнены значения передаточных чисел. Максимальная скорость уменьшена с 64 до 52 км/ч, скорость заднего хода уменьшена с 8 до 7 км/ч. «Отчёт полигонных испытаний танка Т-50, изготовленного заводом №174, январь-февраль 1941», «Альбом Научно-Испытательного Бронетанкового Полигона ГБТУ КА «Танки». XM803 — уточнены значения передаточных чисел для передач заднего хода, число передач уменьшено на две. Скорость заднего хода изменена с 64 до 29 км/ч. Источник: «Operator's Instruction Manual for Tank, Combat, Full Track: 152mm/Launcher XM803 (Pilot Vehilce no. 7) June 1972 by Detroit Diesel Allison Division of General Motors Corporation Military Vehicles Engineering».

— уточнены значения передаточных чисел для передач заднего хода, число передач уменьшено на две. Скорость заднего хода изменена с 64 до 29 км/ч. Источник: «Operator's Instruction Manual for Tank, Combat, Full Track: 152mm/Launcher XM803 (Pilot Vehilce no. 7) June 1972 by Detroit Diesel Allison Division of General Motors Corporation Military Vehicles Engineering». Warrior, Fox — пересмотрено наполнение лент для 30-мм пушки. Теперь в качестве доступных по умолчанию будут две отдельные ленты, одна только с полубронебойными (SAP), вторая только с фугасными (HEI) снарядами. Модификация с APDS снарядами будет перемещена на третий уровень исследования.

— пересмотрено наполнение лент для 30-мм пушки. Теперь в качестве доступных по умолчанию будут две отдельные ленты, одна только с полубронебойными (SAP), вторая только с фугасными (HEI) снарядами. Модификация с APDS снарядами будет перемещена на третий уровень исследования. Внесены уточнения в «длинные» имена (в карточке юнита) части итальянской техники.

Дополнены «длинные» имена (в карточке юнита) для части китайской наземной техники.

Увеличена точность стрельбы 122-мм орудий Д-25Т, А-19С, Д-25С, Д-25-44Т, Д-30Т, Д-25ТС, М62-Т2С, Д-49.

Увеличена точность стрельбы 105-мм орудий T140E3 и T140E2.

Увеличена точность стрельбы 76-мм орудий М1 и М7.

Увеличена точность стрельбы 85-мм орудий Д-5Т, Д-5С, С-53, Д-58, Д-70, Type 56.

Увеличена точность стрельбы 120-мм орудий М58 и SA46.

Т-80 — уточнены положение и роли экипажа, заряжающий заменён на командира, который теперь исполняет обе роли. С наводчика удалена роль командира

— уточнены положение и роли экипажа, заряжающий заменён на командира, который теперь исполняет обе роли. С наводчика удалена роль командира ИСУ-122, ISU-122 (Китай), ИСУ-122С, ИСУ-152, ISU-152 (Китай) — количество оборотов двигателя уменьшено с 2200 до 2000

— количество оборотов двигателя уменьшено с 2200 до 2000 T-80 — количество оборотов двигателя увеличено с 3400 до 3600. Источники: «Альбом Научно-Испытательного Бронетанкового Полигона ГБТУ КА «Танки», «Памятка экипажу танка Т-70».

— количество оборотов двигателя увеличено с 3400 до 3600. Источники: «Альбом Научно-Испытательного Бронетанкового Полигона ГБТУ КА «Танки», «Памятка экипажу танка Т-70». Chi-To, Chi-To Late — мощность двигателя увеличена с 400 до 500 л.с, количество оборотов двигателя уменьшено с 2000 до 1600. Источник: «Japanese navy diesel engines. Index No. S-42».

— мощность двигателя увеличена с 400 до 500 л.с, количество оборотов двигателя уменьшено с 2000 до 1600. Источник: «Japanese navy diesel engines. Index No. S-42». Type 93 — исправлены значения передаточных чисел. Увеличена мощность двигателя с 150 до 170 л.с., количество оборотов двигателя уменьшено с 3400 до 2800. Источник: « 高機動車ＧＷ－Ｄ０１１００１Ｙ , 2000年5月メガクルーザー ».

— исправлены значения передаточных чисел. Увеличена мощность двигателя с 150 до 170 л.с., количество оборотов двигателя уменьшено с 3400 до 2800. Источник: « , ». БТР-80А (все версии) — уточнены значения передаточных чисел (репорт). Источник: «Бронетранспортёр БТР-80А. Техническое описание. Издание третье».

— уточнены значения передаточных чисел (репорт). Источник: «Бронетранспортёр БТР-80А. Техническое описание. Издание третье». T25, M36 GMC, Super Hellcat — скорость поворота башен уменьшена с 24 до 21 градуса.

— скорость поворота башен уменьшена с 24 до 21 градуса. Pz.IV C, Pz.IV E, Pz.IV F, Pz.IV F2, Pz.IV G, Pz.IV H — скорость поворота башен увеличена с 14 до 15 градусов. Источники: «The Tanks of Operation Barbarossa: Soviet versus German Armour on the Eastern Front by Boris Kavalerchik», «Panzer Tracts No. 4 Panzerkampfwagen IV — Grosstraktor to Panzerbefehlswagen IV», «Panzer IV vs Sherman: France, 1944 Steven J Zaloga».

— скорость поворота башен увеличена с 14 до 15 градусов. Источники: «The Tanks of Operation Barbarossa: Soviet versus German Armour on the Eastern Front by Boris Kavalerchik», «Panzer Tracts No. 4 Panzerkampfwagen IV — Grosstraktor to Panzerbefehlswagen IV», «Panzer IV vs Sherman: France, 1944 Steven J Zaloga». Т-28, Т-28Э, Т-28 (1938) — уточнены значения передаточных чисел и их количество. Источник: «Наставление автобронетанковых войск РККА. Книга первая, часть 1. Материальная часть, вождение, уход и регулировка танка Т-28. Выпуск 10».

— уточнены значения передаточных чисел и их количество. Источник: «Наставление автобронетанковых войск РККА. Книга первая, часть 1. Материальная часть, вождение, уход и регулировка танка Т-28. Выпуск 10». БТ (все версии) — количество передач изменено на четыре. Источники: «Наставление автобронетанковых сил РККА. Танк БТ-5. 1935», «Танк БТ-7. Наставление автобронетанковых войск РККА. 1938».

— количество передач изменено на четыре. Источники: «Наставление автобронетанковых сил РККА. Танк БТ-5. 1935», «Танк БТ-7. Наставление автобронетанковых войск РККА. 1938». Begleitpanzer 57 — мощность двигателя уменьшена до 600 л.с. Источники: «International Defense Review 1978: Vol 11 Iss 2», «International Defense Review 1979: Vol 12 Iss 3».

— мощность двигателя уменьшена до 600 л.с. Источники: «International Defense Review 1978: Vol 11 Iss 2», «International Defense Review 1979: Vol 12 Iss 3». ItO 90M (все версии) — уточнены значения оборотов двигателя. Количество оборотов двигателя увеличено до 2500. Источник: «Sisu-Auto — Sisu XA 180: Käyttö Ja Huolto Ohjekirja, 1985».

— уточнены значения оборотов двигателя. Количество оборотов двигателя увеличено до 2500. Источник: «Sisu-Auto — Sisu XA 180: Käyttö Ja Huolto Ohjekirja, 1985». Т-44, Т-44-122 — мощность изменена на 520 л.с., количество оборотов двигателя — на 2000. Источник: «Научно-Испытательный Бронетанковый Полигон ГБТУ Красной Армии - Танки 1945 г. Главное Автобронетанковое Управление - Люди, события, факты в документах 1946-1953 книга V».

— мощность изменена на 520 л.с., количество оборотов двигателя — на 2000. Источник: «Научно-Испытательный Бронетанковый Полигон ГБТУ Красной Армии - Танки 1945 г. Главное Автобронетанковое Управление - Люди, события, факты в документах 1946-1953 книга V». Challenger 2, Challenger 2 (2F), Challenger 2 OES, Challenger 2 TES, Black Night, Challenger 2E, Challenger 3 TD – обновлена геометрия модели брони.

– обновлена геометрия модели брони. Добавлен индикатор пожара внешних топливных баков и боеукладки с вышибными панелями. Теперь игрок будет знать, сколько осталось времени до затухания пожара, который невозможно потушить огнетушителем.

Снижено время горения внешних топливных баков и боеукладки за вышибными панелями.

Исправлена невозможность потушить пожар внутренних модулей при пожаре внешних топливных баков и боекомплекта за вышибными панелями.

По дорожной карте: Добавлена возможность дозарядить на захваченных точках частично израсходованные ленты, кассеты и пусковые установки на несколько ракет (без необходимости израсходовать весь боекомплект).

Добавлена возможность дозарядить на захваченных точках частично израсходованные ленты, кассеты и пусковые установки на несколько ракет (без необходимости израсходовать весь боекомплект). По дорожной карте: Добавлено ограничение на максимальное время перезарядки лент и пусковых установок на несколько ракет.

Добавлено ограничение на максимальное время перезарядки лент и пусковых установок на несколько ракет. По дорожной карте: Добавлена приостановка прогресса пополнения боекомплекта при движении по точке захвата.

Модели наземной техники, визуальная часть

ТО-55 — скорректирована позиция пламени огнемёта.

Исправления характеристик, моделей повреждения и вооружения авиации

Вооружение

По дорожной карте: Решена проблема дубликатов «стоковых» УРВВ в селекторе вооружения.

Решена проблема дубликатов «стоковых» УРВВ в селекторе вооружения. GBU-10, GBU-12, GBU-16, GBU-24 — добавлено ограничение на сброс в 1.01М.

— добавлено ограничение на сброс в 1.01М. 30-мм пушка GIAT M781 — увеличена начальная скорость ПБОФЗ с 755 м/с до 810 м/с .Увеличена масса пушки со 150 кг до 212 кг . Снижена скорострельность с 750 выстрелов в минуту до 720 выстрелов в минуту

— увеличена начальная скорость ПБОФЗ с 755 м/с до 810 м/с .Увеличена масса пушки со 150 кг до 212 кг . Снижена скорострельность с 750 выстрелов в минуту до 720 выстрелов в минуту Бронебойные бомбы в меню подвесного вооружения перенесены в группу «Для поражения надводных целей».

30-мм пушка DEFA — скорректирован набор снарядов, составляющих ленты для всех пушек DEFA на ФЗ (HEI), ОФ (HEF), БЗТ (API-T).

— скорректирован набор снарядов, составляющих ленты для всех пушек DEFA на ФЗ (HEI), ОФ (HEF), БЗТ (API-T). Matra R550 Magic 1, Matra R550 Magic 2, AIM-54A, AIM-54C — скорректирована лётная модель, снижена скорость, на которой достигается максимальная перегрузка.

— скорректирована лётная модель, снижена скорость, на которой достигается максимальная перегрузка. Harrier GR.7 — исправлена ошибка, из-за которой подвесной контейнер наведения TIALD имел массу 240 кг

— исправлена ошибка, из-за которой подвесной контейнер наведения TIALD имел массу 240 кг AH-64 (все версии) — исправлена ошибка, приводившая к завышенным положительным углам наведения турельной установки по вертикали.

— исправлена ошибка, приводившая к завышенным положительным углам наведения турельной установки по вертикали. F9F-8 — добавлена возможность раздельной стрельбы курсовым вооружением.

— добавлена возможность раздельной стрельбы курсовым вооружением. Ju-87B-2 — в состав подвесного вооружения добавлена бомба SC1000.

— в состав подвесного вооружения добавлена бомба SC1000. F-86F-35, F-86F-40 — в состав подвесного вооружения добавлена бомба 750-фн М117.

— в состав подвесного вооружения добавлена бомба 750-фн М117. ББ-1, Су-2 (все версии) — в состав подвесного вооружения (в перегруженный вариант) добавлены бомбы ФАБ-500св.

— в состав подвесного вооружения (в перегруженный вариант) добавлены бомбы ФАБ-500св. J29F — расширена номенклатура ракетного подвесного вооружения.

— расширена номенклатура ракетного подвесного вооружения. Vampire F.B.5, Vampire FB 52A — в состав подвесного вооружения добавлены 500-фунтовые бомбы. Источник: «Pilots notes Vampire F.B.5&F.B.9».

— в состав подвесного вооружения добавлены 500-фунтовые бомбы. Источник: «Pilots notes Vampire F.B.5&F.B.9». Ил-2 (все версии), Ил-10 (все версии), Пе-2 (все версии), Пе-3 (все версии), Bf 110 G-2, Bf 110 G-4 — исправлена ошибка, из-за которой сначала происходил пуск всех ракет с одного крыла.

— исправлена ошибка, из-за которой сначала происходил пуск всех ракет с одного крыла. Beufighter Mk 21 — турельная установка заменена с 7,7-мм Vickers K на 7,7-мм Browning

— турельная установка заменена с 7,7-мм Vickers K на 7,7-мм Browning MiG-23MLA — изменено положение крепления зажигательных баков ЗБ-500 с подкрыльевых точек подвески на подфюзеляжные

— изменено положение крепления зажигательных баков ЗБ-500 с подкрыльевых точек подвески на подфюзеляжные МиГ-23М, МиГ-23МЛД — изменено положение крепления зажигательных баков ЗБ-500 с подкрыльевых точек подвески на подфюзеляжные.

— изменено положение крепления зажигательных баков ЗБ-500 с подкрыльевых точек подвески на подфюзеляжные. Ki-61-I hei, Ki-61-I ko, Ki-61-I otsu — для пулемётов Ho-103 уменьшено количество патронов с 400 до 250 на ствол.

— для пулемётов Ho-103 уменьшено количество патронов с 400 до 250 на ствол. MH-60 DAP — в состав подвесного вооружения добавлено стрелковое вооружение М134, GAU-19, LR30.

— в состав подвесного вооружения добавлено стрелковое вооружение М134, GAU-19, LR30. Ил-10 — пулемёт в оборонительной турели заменён с УБТ на УБК.

— пулемёт в оборонительной турели заменён с УБТ на УБК. Ту-14 — бомба ФАБ-1000св заменена на ФАБ-1000М-43.

— бомба ФАБ-1000св заменена на ФАБ-1000М-43. Ту-4 — бомба ФАБ-500св заменена на ФАБ-500М-46, ФАБ-250св на ФАБ-250М-46, ФАБ-1000св на ФАБ-1000М-44.

— бомба ФАБ-500св заменена на ФАБ-500М-46, ФАБ-250св на ФАБ-250М-46, ФАБ-1000св на ФАБ-1000М-44. Canberra B.Mk.2 — 4000-фн бомба H.C. Mk.II заменена на 4000-фн бомбу H.C. Mk.IV.

— 4000-фн бомба H.C. Mk.II заменена на 4000-фн бомбу H.C. Mk.IV. Meteor F Mk.8 G.41K — в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные ракеты RP-3.

— в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные ракеты RP-3. F-104S.ASA — добавлены дополнительные бомбы на центральный пилон (Mk 82, Mk82 Snakeye, Mk 83, M117).

— добавлены дополнительные бомбы на центральный пилон (Mk 82, Mk82 Snakeye, Mk 83, M117). Meteor F Mk.3 — в состав подвесного вооружения добавлены 1000-фн бомбы H.E. M.C. Mk.13.

— в состав подвесного вооружения добавлены 1000-фн бомбы H.E. M.C. Mk.13. Су-17М2, Су-17М4, Су-22М3, Su-22UM3K, Su-22M4 — в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные топливные баки.

— в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные топливные баки. Ракеты AIM-7F/M, Р-27Р/ЭР, RB.71, Skyflash (все версии), Aspide, Matra Super 530F/D теперь будут менее склонны к переключению на цель, появившуюся на другом направлении, отличном от направления на прежнюю цель.

теперь будут менее склонны к переключению на цель, появившуюся на другом направлении, отличном от направления на прежнюю цель. Дальность захвата цели ГСН ракет AIM-7F / M , а также Matra Super 530F теперь зависит от носителя и параметров подсвета с его РЛС. При использовании более мощного сигнала подсвета ( F-14 , F-15A ) дальность захвата больше, чем при использовании менее мощного ( F-4J , F-16A ADF ).

/ , а также теперь зависит от носителя и параметров подсвета с его РЛС. При использовании более мощного сигнала подсвета ( , ) дальность захвата больше, чем при использовании менее мощного ( , ). J35A, J35D, J35XS — в состав подвесного вооружения добавлены подвесные топливные баки на 510 литров.

— в состав подвесного вооружения добавлены подвесные топливные баки на 510 литров. JAS39 (все версии) — добавлена возможность использовать дополнительные ПТБ на крыле.

— добавлена возможность использовать дополнительные ПТБ на крыле. Halifax B Mk.IIIa — исправлены неправильные углы наведения хвостовой турели.

— исправлены неправильные углы наведения хвостовой турели. Late 298D — исправлены отрицательные скорость и высота сброса торпеды 1926DA.

— исправлены отрицательные скорость и высота сброса торпеды 1926DA. F-14A, F-14B — в состав подвесного вооружения добавлены подвесные топливные баки на 280 галлонов (1060 литров).

— в состав подвесного вооружения добавлены подвесные топливные баки на 280 галлонов (1060 литров). F-16 (все версии) — в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные крыльевые топливные баки на 370 галлонов (1400 литров).

— в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные крыльевые топливные баки на 370 галлонов (1400 литров). Harrier GR.7 — в состав подвесного вооружения добавлены ракеты AGM-65G.

— в состав подвесного вооружения добавлены ракеты AGM-65G. J-8F — количество контрмер увеличено до 80.

— количество контрмер увеличено до 80. Х-29Т (все версии) — исправлены некорректные ограничения углов наведения камеры в виде от оптической ГСН.

— исправлены некорректные ограничения углов наведения камеры в виде от оптической ГСН. МиГ-21 (все версии) , J-7 (все версии) — в состав подвесного вооружения добавлены подвесные топливные баки.

, — в состав подвесного вооружения добавлены подвесные топливные баки. Су-25 (все версии) — в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные топливные баки.

— в состав подвесного вооружения добавлены дополнительные топливные баки. Ил-2 (1941), Ил-2 (1942), Ил-2М (1943), Ил-2М Тип 3, Ил-2 М-82, Ил-2М «Мститель» — добавлена возможность использовать 6 бомб ФАБ-50 или ФАБ-100.

— добавлена возможность использовать 6 бомб ФАБ-50 или ФАБ-100. F-16C Block 50 — в состав подвесного вооружения добавлены ракеты AGM-65G.

Другое

Hs 129 B-2 (Румыния) — исправлена ошибка, из-за которой невозможно было повредить рули высоты.

— исправлена ошибка, из-за которой невозможно было повредить рули высоты. Mi-28A — исправлено визуальное наложение нескольких элементов в местах выброса ложных тепловых целей.

— исправлено визуальное наложение нескольких элементов в местах выброса ложных тепловых целей. Tiger UHT — исправлена ошибка, приводившая к потере захвата цели оптической камерой при горизонтальных углах более 110 градусов.

— исправлена ошибка, приводившая к потере захвата цели оптической камерой при горизонтальных углах более 110 градусов. МБР-2 — добавлены модификации радиатора и компрессора в меню модификаций.

— добавлены модификации радиатора и компрессора в меню модификаций. Ariete, Sagittario 2 — исправлена ошибка, из-за которой не отображались ТТХ снарядов в меню модификаций.

— исправлена ошибка, из-за которой не отображались ТТХ снарядов в меню модификаций. Ju-87D-5, P-38L-5-LO, F8F1 (все версии), PV-2D, A-36, SB2C-4, SB2C-5 — исправлена ошибка, из-за которой в режиме рентгена не отображались подвесные пулемёты.

— исправлена ошибка, из-за которой в режиме рентгена не отображались подвесные пулемёты. Mirage 2000C S4, Mirage 2000C S5 — пилон для ПТБ под фюзеляжем заменён на верный.

— пилон для ПТБ под фюзеляжем заменён на верный. Су-27, J-11 — исправлена ошибка, из-за которой бомбы ОФАБ 250-270 некорректно отображались на пилонах

— исправлена ошибка, из-за которой бомбы ОФАБ 250-270 некорректно отображались на пилонах Fw 190 D-9 (СССР) — исправлена ошибка, из-за которой на самолёте отображались пилоны для бомб

— исправлена ошибка, из-за которой на самолёте отображались пилоны для бомб Mirage 2000D-R1 — исправлена ошибка, из-за которой на самолёте всегда оставался пилон для ПТБ

— исправлена ошибка, из-за которой на самолёте всегда оставался пилон для ПТБ F.C.20 Bis — исправлена ошибка, из-за которой для 37-мм пушки Breda Model 39 37/54 в меню модификации отсутствовала информация о характеристиках снарядов.

— исправлена ошибка, из-за которой для 37-мм пушки Breda Model 39 37/54 в меню модификации отсутствовала информация о характеристиках снарядов. F-14B — исправлено отсутствие элементов HUD для ракет AIM-54C и AIM-7M.

— исправлено отсутствие элементов HUD для ракет AIM-54C и AIM-7M. Jaguar GR.1A — модификация подвесного прицельного контейнера TIALD перенесена с 3 уровня исследования модификаций на 2 уровень.

— модификация подвесного прицельного контейнера TIALD перенесена с 3 уровня исследования модификаций на 2 уровень. AV-8B Plus — исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях зажигательные баки пересекались между собой

— исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях зажигательные баки пересекались между собой S.O.4050 Vautour II — в модели скорректировано расположение и размеры топливных баков. Источник: «U.C.C. 1021 Le Vautour Manuel de l'equipage — Version N — Annexe II Poids et centrages - Planches. U.C.C. 1021-1 Le Vautour Manuel de l'equipage — Version N — Tome I — Planches».

— в модели скорректировано расположение и размеры топливных баков. Источник: «U.C.C. 1021 Le Vautour Manuel de l'equipage — Version N — Annexe II Poids et centrages - Planches. U.C.C. 1021-1 Le Vautour Manuel de l'equipage — Version N — Tome I — Planches». JH-7A, Су-25Т, Су-39 — исправлена ошибка, из-за которой у ТВ вооружения отсутствовал вид от оптической ГСН.

— исправлена ошибка, из-за которой у ТВ вооружения отсутствовал вид от оптической ГСН. Me 262 C-2b — исправлена ошибка, из-за которой на контуре входа двигателя располагался топливный бак вместо масляной системы охлаждения

— исправлена ошибка, из-за которой на контуре входа двигателя располагался топливный бак вместо масляной системы охлаждения Swift F.1, Swift F.7 — исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях некорректно отрывался хвост самолёта

— исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях некорректно отрывался хвост самолёта Mirage 2000-5F — исправлена ошибка, из-за которой при выборе вооружения с ТВ наведением в прицеле крест наведения был не по центру.

— исправлена ошибка, из-за которой при выборе вооружения с ТВ наведением в прицеле крест наведения был не по центру. Ту-1 — исправлена ошибка, из-за которой сброс внутрифюзеляжной бомбы ФАБ-250М-44 был возможен без открытия бомболюка, в результате чего при сбросе бомба проходила сквозь закрытые створки бомболюка

— исправлена ошибка, из-за которой сброс внутрифюзеляжной бомбы ФАБ-250М-44 был возможен без открытия бомболюка, в результате чего при сбросе бомба проходила сквозь закрытые створки бомболюка F-111A — исправлена ошибка, из-за которой в меню подвесного вооружения не отображалась информация о внутрифюзеляжной 20-мм пушке M61A1.

— исправлена ошибка, из-за которой в меню подвесного вооружения не отображалась информация о внутрифюзеляжной 20-мм пушке M61A1. JA37 (все версии), AJ37, AJS37 — исправлено отсутствие анимации вращения задних колёс .

— исправлено отсутствие анимации вращения задних колёс . Для БРЛС МиГ-29 (всех версий), Mirage F1C, Mirage-2000 (всех версий), Як-141, F-14 (всех версий), F-15A, F-16C/D, Tornado ADV/F.3 ширина луча антенны подсвета цели уменьшена до ширины луча основной антенны РЛС, что сильно снижает вероятность перенацеливания ракет с ПАРГСН на посторонние цели.

ширина луча антенны подсвета цели уменьшена до ширины луча основной антенны РЛС, что сильно снижает вероятность перенацеливания ракет с ПАРГСН на посторонние цели. У всех БРЛС, кроме БРЛС МиГ-29 (всех версий) , Як-141 и Су-27 , канал подсвета ракет теперь возобновляет подсвет при более долгих перерывах в слежении цели — до 20 сек вместо 5 сек.

, и , канал подсвета ракет теперь возобновляет подсвет при более долгих перерывах в слежении цели — до 20 сек вместо 5 сек. БРЛС, использующие разные сигналы, в режиме сопровождения теперь будут автоматически менять тип сигнала для продолжения сопровождения цели. Ручное переключение сигналов более недоступно.

Сигналы имеют следующие приоритеты, начиная с высшего:Импульсно-допплеровский всеракурсный

Импульсно-допплеровский переднеракурсный

Импульсный

Переключение на ОЛС

РЛС старается использовать сигнал с наивысшим приоритетом и временно меняет его на сигналы с меньшими приоритетами только при невозможности сопровождать цель с использованием прежнего сигнала. Если ни один сигнал не даёт возможность сопровождать цель, то РЛС отслеживает цель в режиме пролонгации ещё несколько секунд, пытаясь при этом возобновить нормальное сопровождение, перебирая все сигналы.

теперь будут автоматически менять тип сигнала для продолжения сопровождения цели. Ручное переключение сигналов более недоступно. Сигналы имеют следующие приоритеты, начиная с высшего:Импульсно-допплеровский всеракурсный Импульсно-допплеровский переднеракурсный Импульсный Переключение на ОЛС РЛС старается использовать сигнал с наивысшим приоритетом и временно меняет его на сигналы с меньшими приоритетами только при невозможности сопровождать цель с использованием прежнего сигнала. Если ни один сигнал не даёт возможность сопровождать цель, то РЛС отслеживает цель в режиме пролонгации ещё несколько секунд, пытаясь при этом возобновить нормальное сопровождение, перебирая все сигналы. Импульсно-допплеровские БРЛС в режиме БВБ теперь используют только импульсно-допплеровский всеракурсный сигнал, если таковой есть, и перебор двух других сигналов (импульсно-допплеровский переднеракурсный и импульсный), если его нет. Ручное переключение сигналов более недоступно.

теперь используют только импульсно-допплеровский всеракурсный сигнал, если таковой есть, и перебор двух других сигналов (импульсно-допплеровский переднеракурсный и импульсный), если его нет. Ручное переключение сигналов более недоступно. РЛС/ОЛС сопровождения целей у ЗРК/ЗСУ — введено ограничение по угловой скорости цели для исключения резких поворотов башни при близком пролёте цели. В таких случаях сопровождение будет сразу сбрасываться.

— введено ограничение по угловой скорости цели для исключения резких поворотов башни при близком пролёте цели. В таких случаях сопровождение будет сразу сбрасываться. РЛС сопровождения целей у ЗРК/ЗСУ — отключён эффект антипода в АБ и РБ. При этом цель-антипод отображается отдельной меткой. Отключена возможность захватить собственную ракету в РБ.

— отключён эффект антипода в АБ и РБ. При этом цель-антипод отображается отдельной меткой. Отключена возможность захватить собственную ракету в РБ. РЛС при захвате выбранной на индикаторе цели и при захвате через оптику выбранной цели с маркером (по умолчанию СКМ) в РБ и АБ теперь производит допоиск цели на истинном направлении на цель и игнорирует прочие цели.

при захвате выбранной на индикаторе цели и при захвате через оптику выбранной цели с маркером (по умолчанию СКМ) в РБ и АБ теперь производит допоиск цели на истинном направлении на цель и игнорирует прочие цели. Fw 190 A-8 — исправлено ошибочное описание ленты МДЗ в английской локализации.

— исправлено ошибочное описание ленты МДЗ в английской локализации. 12,7-мм пулемёты УБС/УБТ — названия в английской локализации изменены с общего с пулемётами УБ названия «UB» на «UBS» и «UBT» соответственно.

— названия в английской локализации изменены с общего с пулемётами УБ названия «UB» на «UBS» и «UBT» соответственно. Исправлена ошибка, из-за которой использование прицельных комплексов или наводимого по лазеру вооружения на некоторых самолётах не вызывало индикации предупреждения облучения на технике, оборудованной датчиками лазерного облучения.

Конструктор подвесного вооружения добавлен для:

ББ-1, Су-2 (М-82), Су-2 МВ-5, Су-2 ТСС-1, J29F, J29D, A29B.

Добавлена система катапультирования экипажа:

A-7D, A-7E, F-100A (все версии), F-100D (все версии), A-6E TRAM.

Модели авиации, визуальная часть

Обновлено и детализировано турельное вооружение для самолётовPotez 633 — модель 7,5-мм пулемёт MAC 1934;

Пе-2-31, Пе-3, По-2, СБ 2М-105, Су-2 (М-82) — модель 7,62-мм пулемёт ШКАС;

Ил-2-37, Ил-2М тип 3, Пе-2-31 — модель 12,7-мм пулемёт УБТ;

Ил-10 — модель 12,7-мм пулемёт УБК;

SBD-3, SOC-1, TBF-1C — модель 7,62-мм пулемёт Browning;

B5N2, D3A1, D4Y1, Aichi E13A1 — модель 7,7-мм пулемёт Type 92;

Beaufighter Mk.X — модель 7,7-мм пулемёт Browning;

Breda 88 (P.XI) — модель 7,7-мм пулемёт Breda SAFAT;

Bf 110 C-6, Bf 110 C-7, Bf 110 F-2, Fw 189 A-1, Ju 87 B-2, Ju 87 R-2 — модель 7,92-мм пулемёт MG 15;

Bf 110 G-2, Ju 87 D-3, Ju 87 D-5, Ju 188 A-2 — модель 7,92-мм пулемёт MG 81;

A-20G-25, TBF-1C — модель 12,7-мм пулемёт M2 Browning;

Ju 188 A-2 — модель 13-мм пулемёт MG 131.

Изменения в лётных моделях

Добавлена автоматическая регулировка предельного отклонения закрылка или уборка закрылка в зависимости от скорости для самолётов с автоматическими закрылками, закрылками «плавающего» типа и закрылками с предохранительными механизмами уборки. Список самолётов: F8F-1, F8F-1B, P-51H-5, F-14A, F-14B, F-5E, F-16 (все версии), F-4 Phantom (все версии), AV-8A, AV-8C, AV-8B+, Harrier GR.1, Harrier GR.3, Harrier GR.7, Sea Harrier FRS.1, F-105D, самолеты семейства A-4 (все), A-10A Early, A-10A Late, Mirage F1C, Mirage F1C-200, Lightning F.6, Lightning F.53, F-84F, F2H-2, МиГ-21 (все версии), МиГ-23 (все версии), МиГ-27 (все версии), МиГ-29 (все версии), J-7 (все версии), Typhoon Mk1, F4F-3/4/Martlet, F6F (все версии), F4U (все версии), F2G-1, N1K1/2, J7W1, A7M (все версии), J6K1 , Douglas AD-2/4, A-1H

, Mosquito (все версии) — обновлена лётная модель. Уточнены режимы работы двигателя. Скорректировано распределение топлива по бакам. Пересчитаны и уточнены поляры крыла, фюзеляжа, оперения и лопастей винта. Уточнено поведение самолёта при выпуске механизации. Улучшено поведение самолёта при пикировании на больших углах.

— обновлена лётная модель. Уточнены режимы работы двигателя. Скорректировано распределение топлива по бакам. Пересчитаны и уточнены поляры крыла, фюзеляжа, оперения и лопастей винта. Уточнено поведение самолёта при выпуске механизации. Улучшено поведение самолёта при пикировании на больших углах. Javelin F.(A.W.) Mk.9 — обновлена лётная модель, улучшены характеристики виража при выпуске закрылка в боевое положение, улучшено управление на больших скоростях, улучшена балансировка и снижен запас устойчивости в режимах взлёта и посадки, добавлен управляемый стабилизатор. Добавлен демпфер тангажа и рыскания в режиме полного управления.

— обновлена лётная модель, улучшены характеристики виража при выпуске закрылка в боевое положение, улучшено управление на больших скоростях, улучшена балансировка и снижен запас устойчивости в режимах взлёта и посадки, добавлен управляемый стабилизатор. Добавлен демпфер тангажа и рыскания в режиме полного управления. A6M5 Hei, A6M6c - вес самолетов снижен до 3145 кг (при полной заправке без подвесного вооружения).

Исправления характеристик, моделей повреждения и вооружения флота

Вооружение

Увеличено количество осколков снарядов корабельных орудий. До этого, в силу технических ограничений, количество осколков, которое способен был дать снаряд, было занижено. Это компенсировалось увеличением убойной силы части осколков в носовом и боковых конусах разлёта.



В морском бою, когда несколько тысяч снарядов одновременно летят и сталкиваются с объектами, просчёт такого количества осколков сказывался на производительности, сильно снижал FPS.



Улучшенная обработка делает возможным увеличить максимальное количество осколков снаряда до трёх тысяч. А расчёт взаимодействия с объектами сделать ещё быстрее.



Слепых зон между секторами разлёта стало меньше, плотность секторов увеличилась.



При этом максимально возможный осколочный урон снаряда остался прежним. Изменилась схема распределения урона осколками. Снаряд не стал наносить больше урона, чем раньше. Но стал лучше и теперь с большей вероятностью может реализовать потенциальный урон.

До этого, в силу технических ограничений, количество осколков, которое способен был дать снаряд, было занижено. Это компенсировалось увеличением убойной силы части осколков в носовом и боковых конусах разлёта. В морском бою, когда несколько тысяч снарядов одновременно летят и сталкиваются с объектами, просчёт такого количества осколков сказывался на производительности, сильно снижал FPS. Улучшенная обработка делает возможным увеличить максимальное количество осколков снаряда до трёх тысяч. А расчёт взаимодействия с объектами сделать ещё быстрее. Слепых зон между секторами разлёта стало меньше, плотность секторов увеличилась. При этом максимально возможный осколочный урон снаряда остался прежним. Изменилась схема распределения урона осколками. Снаряд не стал наносить больше урона, чем раньше. Но стал лучше и теперь с большей вероятностью может реализовать потенциальный урон. СКР-1, СКР-7 — согласно документации 76-мм установки АК-726 укладка первых выстрелов снижена с 276 до 138 выстрелов; время пополнения элеватора подачи из погреба увеличено с 1 с до 3 с. Количество непрерывных выстрелов до перегрева ствола орудия теперь составляет 40-45.

— согласно документации 76-мм установки АК-726 укладка первых выстрелов снижена с 276 до 138 выстрелов; время пополнения элеватора подачи из погреба увеличено с 1 с до 3 с. Количество непрерывных выстрелов до перегрева ствола орудия теперь составляет 40-45. Courbet — исправлена ошибка, из-за которой была возможна стрельба из уничтоженных торпедных аппаратов.

— исправлена ошибка, из-за которой была возможна стрельба из уничтоженных торпедных аппаратов. Орудию 12 cm/50 Mk.4 Bofors добавлен бронебойный снаряд.

добавлен бронебойный снаряд. Сброс морских мин — исправлена ошибка синхронизации сбрасываемой мины и её рентгена, исправлен порядок сброса мин.

— исправлена ошибка синхронизации сбрасываемой мины и её рентгена, исправлен порядок сброса мин. VS-8 — исправлены лимиты наведения носовой турели, из-за которых она могла стрелять сквозь надстройку.

— исправлены лимиты наведения носовой турели, из-за которых она могла стрелять сквозь надстройку. Syonan — одиночное кормовое 120-мм/45 орудие 10th year type заменено на спаренное.

ТТХ, физика и модель повреждений флота

Доработана модель повреждения морских мин . Мины больше не детонируют при касании их кораблём союзника

. Мины больше не детонируют при касании их кораблём союзника HMS Renown — исправлена ошибка, из-за которой башни орудий вспомогательного калибра могли получать урон давлением от близких взрывов.

— исправлена ошибка, из-за которой башни орудий вспомогательного калибра могли получать урон давлением от близких взрывов. LS 3, LS 4 Esau — исправлена модель повреждений пулемёта, которая ранее была меньше габаритов самой установки.

— исправлена модель повреждений пулемёта, которая ранее была меньше габаритов самой установки. HMS Orion — исправлена ошибка, из-за которой модуль котельного отделения выходил за пределы бронепалубы.

— исправлена ошибка, из-за которой модуль котельного отделения выходил за пределы бронепалубы. USS Roanoke — исправлена ошибка, из-за которой модуль кормового погреба боезапаса выходил за пределы бронепалубы.

— исправлена ошибка, из-за которой модуль кормового погреба боезапаса выходил за пределы бронепалубы. USS Mitscher, USS Wilkinson — исправлена ошибка, из-за которой корабли не уничтожались при детонации зарядных погребов.

— исправлена ошибка, из-за которой корабли не уничтожались при детонации зарядных погребов. Drache — исправлены лимиты носового орудия, теперь оно не стреляет сквозь надстройку.

— исправлены лимиты носового орудия, теперь оно не стреляет сквозь надстройку. Lorraine — исправлены толщины бронирования сходного канала, элементов защиты дымовых труб.

— исправлены толщины бронирования сходного канала, элементов защиты дымовых труб. USS Atlanta — исправлено расположение центрального артиллерийского поста.

— исправлено расположение центрального артиллерийского поста. USS Frank Knox — исправлено расположение кормового погреба боезапаса вспомогательного калибра.

— исправлено расположение кормового погреба боезапаса вспомогательного калибра. USS Mississippi , USS Alaska — исправлены сопряжения плит бронепояса, устранены зазоры.

, — исправлены сопряжения плит бронепояса, устранены зазоры. IJN Kurama — исправлены толщины бронепалубы, барбетов, носовой части бронепояса, бортов и задних стенок башен ГК и палубы башен вспомогательного калибра.

— исправлены толщины бронепалубы, барбетов, носовой части бронепояса, бортов и задних стенок башен ГК и палубы башен вспомогательного калибра. Z12 Erich Giese, Z15 Erich Steinbrinc k, Z47 — исправлены формы и расположение погребов боезапаса, топливных цистерн и машинных отделений.

k, — исправлены формы и расположение погребов боезапаса, топливных цистерн и машинных отделений. ML 1383 — исправлена модель повреждения 20-мм «Эрликонов», которая не соответствовала габаритам самих установок.

— исправлена модель повреждения 20-мм «Эрликонов», которая не соответствовала габаритам самих установок. SMS Kaiser — скорректированы позиции радиорубки и погребов. Добавлен центральный артиллерийский пост.

Модели кораблей, визуальная часть

USS Barker — исправлена форма надстроек, положение бортовых орудий главного калибра, добавлены балконы для 20-мм «Эрликонов».

— исправлена форма надстроек, положение бортовых орудий главного калибра, добавлены балконы для 20-мм «Эрликонов». Z15 Erich Steinbrinck, Z12 Erich Giese — исправлена форма боковых килей.

— исправлена форма боковых килей. USS Alaska — перерисовано название корабля на корме.

— перерисовано название корабля на корме. PT-808 — модель торпеды заменена на соответствующую.

Локализация

USS Wilkinson – исправлена опечатка в названии орудия в русской локализации.

Интерфейс

Кораблям добавлен интерфейс системы управления оружием (СУО). В верхнем левом углу экрана, где находится интерфейс РЛС, теперь появилась индикация взаимного расположения корабля игрока и корабля противника, захваченного в прицел.



С индикаторами кораблей теперь гораздо проще оценить точное направление движения противника и взять правильное упреждение.



Также в интерфейсе наглядно отображается недолёт, перелёт или накрытие, с указанием величины в метрах.

Для ценителей точных расчётов стрельбы в интерфейсе есть информация о курсовом угле и скорости цели.



Захватите противника в прицел, дождитесь окончания вычислений СУО, и в интерфейсе отобразится положение корабля противника, курсовой угол и скорость.



Данные актуализируются с каждым обновлением расчётов СУО.



Если корабль оснащён и СУО и РЛС, переключение между интерфейсами осуществляется по клавише «включение/выключение поиска РЛС».



При уничтожении всех постов наблюдения или центрального артиллерийского поста индикация отключится. После окончания ремонта этих модулей интерфейс снова будет работать.

В верхнем левом углу экрана, где находится интерфейс РЛС, теперь появилась индикация взаимного расположения корабля игрока и корабля противника, захваченного в прицел. С индикаторами кораблей теперь гораздо проще оценить точное направление движения противника и взять правильное упреждение. Также в интерфейсе наглядно отображается недолёт, перелёт или накрытие, с указанием величины в метрах. Для ценителей точных расчётов стрельбы в интерфейсе есть информация о курсовом угле и скорости цели. Захватите противника в прицел, дождитесь окончания вычислений СУО, и в интерфейсе отобразится положение корабля противника, курсовой угол и скорость. Данные актуализируются с каждым обновлением расчётов СУО. Если корабль оснащён и СУО и РЛС, переключение между интерфейсами осуществляется по клавише «включение/выключение поиска РЛС». При уничтожении всех постов наблюдения или центрального артиллерийского поста индикация отключится. После окончания ремонта этих модулей интерфейс снова будет работать. Изменения в хит-камере . Корабельная хит-камера отображается постоянно, пока корабль противника захвачен в прицел.

Под индикаторы повреждений орудий и торпедных аппаратов добавлены цифры уничтоженных и целых модулей. Под индикатор хода добавлены проценты от максимальной скорости противника, которую он может развить в текущем моменте.

Добавлена информация о потерях в экипаже противника в процентах — в нижней части хит-камеры.

. Корабельная хит-камера отображается постоянно, пока корабль противника захвачен в прицел. Под индикаторы повреждений орудий и торпедных аппаратов добавлены цифры уничтоженных и целых модулей. Под индикатор хода добавлены проценты от максимальной скорости противника, которую он может развить в текущем моменте. Добавлена информация о потерях в экипаже противника в процентах — в нижней части хит-камеры. Добавлена индикация угрозы столкновения корабля с ландшафтом. Заменён звук предупреждения о приближающейся мели.

Другое

Решена проблема некорректного поворота башен главного калибра на ИИ-кораблях в самолетных миссиях.

Скорректирована модель коллизии у ИИ-кораблей в самолетных миссиях. Проблема пролета сквозь некоторые корабли решена.

Внешний вид и достижения

Существенно расширено количество мест для установки декораторов на наземной технике (брызговики, защитные экраны, элементы ДЗ и т.д.).

Исправлена ошибка, из-за которой декораторы не могли устанавливаться на участки корабля сложной формы на носу или корме.

Исправлена ошибка, из-за которой установке декораторов мешали внутренние части корабля (переборки, трубы и прочее).

Добавлена коллекция декалей «Обновления игры 2022-2023».

Интерфейс

Обновлён интерфейс камеры прицеливания ракет и бомб с ТВ/ТПВ наведением. Теперь в нём отображается угол обзора узкого поля зрения (малый прямоугольник), а захват цели можно выключить, сдвинув указатель направления ГСН от центра захваченной цели.

По дорожной карте: В настройках боевого интерфейса добавлены опции: «показывать тип боеприпаса в логе уничтожения» и «показывать названия полков в логе уничтожения».

В настройках боевого интерфейса добавлены опции: «показывать тип боеприпаса в логе уничтожения» и «показывать названия полков в логе уничтожения». В настройках графики добавлена опция выбора монитора, на котором будет запускаться клиент.

В вертолётных боевых настройках добавлена опция скрытия интерфейса при виде из кабины.

В бою в многофункциональном меню для кнопок переключения шасси и режима ручного управления креном добавлено отображение текущего статуса.

При установке на самолёт вооружения, которое ограничивает углы стреловидности крыла, теперь выводится предупреждающие уведомление.

По дорожной карте: Добавлены новые обучающие миссии, которые позволяют ознакомиться с вооружением:управляемая ракета «воздух — поверхность» с лазерным наведением на носителе, оснащённым прицельным контейнером;

управляемая ракета «воздух — поверхность» с лазерным наведением на носителе с фиксированным лучом;

управляемая ракета «воздух — поверхность» с телевизионной ГСН;

управляемая ракета «воздух — поверхность» с тепловизионной ГСН;

управляемая ракета «воздух — воздух» с активной радиолокационной ГСН;

корректируемая бомба с лазерным наведением на носителе, оснащённым прицельным контейнером;

корректируемая бомба с телевизионной ГСН;

корректируемая бомба с тепловизионной ГСН;

Добавлены новые обучающие миссии, которые позволяют ознакомиться с вооружением:управляемая ракета «воздух — поверхность» с лазерным наведением на носителе, оснащённым прицельным контейнером; управляемая ракета «воздух — поверхность» с лазерным наведением на носителе с фиксированным лучом; управляемая ракета «воздух — поверхность» с телевизионной ГСН; управляемая ракета «воздух — поверхность» с тепловизионной ГСН; управляемая ракета «воздух — воздух» с активной радиолокационной ГСН; корректируемая бомба с лазерным наведением на носителе, оснащённым прицельным контейнером; корректируемая бомба с телевизионной ГСН; корректируемая бомба с тепловизионной ГСН; Обучающие миссии, которые позволяют ознакомиться с вооружением, теперь можно запустить на предустановленной технике с предустановленным вооружением через меню «Курс обучения». Ранее эти миссии можно было запустить только после получения конкретной модификации через окно модификации техники.

Игровая механика

Добавлен рендер приборного зрения в повторах боёв. Активация производится нажатием на кнопку «Отображение сенсоров» при просмотре повтора. В данном режиме меняется визуализация внешнего мира, позволяя игроку видеть множество разнообразных данных, включая информацию о работе радаров. Также доступна возможность фильтровать получаемые данные о маркерах, сенсорах и вооружении так, как удобно игроку. Подробнее узнать о нововведении можно в девблоге здесь.

Активация производится нажатием на кнопку «Отображение сенсоров» при просмотре повтора. В данном режиме меняется визуализация внешнего мира, позволяя игроку видеть множество разнообразных данных, включая информацию о работе радаров. Также доступна возможность фильтровать получаемые данные о маркерах, сенсорах и вооружении так, как удобно игроку. Подробнее узнать о нововведении можно в девблоге здесь. В Танковых реалистичных боях добавлена возможность вылетать на самолёте-носителе ядерного оружия, не покидая текущую технику. При накоплении количества очков возрождения, близкого к необходимому для вылета, на панели действий появится неактивная кнопка для вылета с индикацией текущего количества ОВ. Далее при накоплении достаточного для вылета ОВ кнопка станет активной. Вылет на носителе ЯО доступен при управлении не только наземной техникой, но также и авиацией, однако он не подразумевает возможности переключения на управляемую технику и назад, так что позаботьтесь о её безопасности перед использованием носителя ЯО.

Исправлена ошибка, из-за которой взрыв ядерной бомбы и награда «Судный день» могли быть выданы даже при поражении и уже после подведения итогов боя. Теперь награда выдаётся только при взрыве бомбы, а взрыв бомбы происходит, только если хотя бы у одной команды ещё остались очки и миссия не считается завершённой.

В Танковых реалистичных боях возрождение носителей ядерного оружия Ил-28 и Canberra B Mk 6 теперь происходит над аэродромом в полёте, как это уже сделано для Ту-4 и B-29. Это изменение призвано уменьшить время подлёта указанных носителей ЯО до танкового поля боя до значений, близких к остальным носителям ЯО.

По дорожной карте: В Танковых реалистичных боях добавлены зоны обнаружения вражеской авиации вблизи воздушных зон возрождения и вертолётных площадок. Размер зоны обнаружения зависит от расстояния между соответствующими точками возрождения команд: если расстояние между ними менее 15 км, то радиус зоны обнаружения равен 2 км, иначе — 5 км. При нахождении игрока на авиации во вражеской зоне обнаружения он не будет получать соответствующее сообщение, так как оно не столь полезно в случае воздушного боя, который не такой скоротечный, как танковый, но может видеть зоны обнаружения на мини-карте, когда находится в одной из них. При нахождении вражеской авиации в зоне обнаружения она показывается всем игрокам команды на мини-карте вне зависимости от их позиции и состояния.

В Танковых реалистичных боях добавлены зоны обнаружения вражеской авиации вблизи воздушных зон возрождения и вертолётных площадок. Размер зоны обнаружения зависит от расстояния между соответствующими точками возрождения команд: если расстояние между ними менее 15 км, то радиус зоны обнаружения равен 2 км, иначе — 5 км. При нахождении игрока на авиации во вражеской зоне обнаружения он не будет получать соответствующее сообщение, так как оно не столь полезно в случае воздушного боя, который не такой скоротечный, как танковый, но может видеть зоны обнаружения на мини-карте, когда находится в одной из них. При нахождении вражеской авиации в зоне обнаружения она показывается всем игрокам команды на мини-карте вне зависимости от их позиции и состояния. В Танковых боях удалены расчёты ПВО на ближних вертолётных площадках, так как они выполняли только функцию обнаружения противников, которую теперь выполняет зона обнаружения. В Симуляторных боях расчёты ПВО также убраны, несмотря на отсутствие зон обнаружения авиации, так как выстрелы ПВО без урона не сочетаются с остальными механиками режима.

В Танковых боях в сессиях с Боевым рейтингом 1.0-2.7 теперь используется аэродром с большей длиной ВПП, который ранее использовался в сессиях с Боевым рейтингом 3.0-7.3.

В Танковых боях ближний аэродром и ближняя воздушная точка возрождения авиации теперь используются в сессиях с Боевым рейтингом до 7.7 включительно, вместо 7.3.

Исправлена ошибка, из-за которой в Танковых реалистичных и симуляторных боях последний игрок команды считался не активным, если у него не оставалось возрождений и он находился на аэродроме или вертолётной площадке (даже на полностью исправной технике).

В Танковых аркадных, реалистичных и симуляторных боях, а также в сессиях Полигона со включённой опцией «Оставлять остовы уничтоженной техники» убран повторный эффект взрыва наземной техники при возрождении игрока, управлявшего данной техникой.

Исправлена ошибка, из-за которой трос отцеплялся от буксируемого остова наземной техники в момент возрождения игрока, управлявшего данной техникой.

По дорожной карте: Перед вылетом авиации добавлена возможность выбирать для внутренних баков любое количество топлива (в диапазоне от текущего минимального до максимально допустимого значения).

Перед вылетом авиации добавлена возможность выбирать для внутренних баков любое количество топлива (в диапазоне от текущего минимального до максимально допустимого значения). Исправлена ошибка, из-за которой самолёты под управлением ИИ с фатальными повреждениями не переводились в сбитые по окончании миссии.

Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях при списании фатально повреждённого летательного аппарата в конце миссии игроку, нанёсшему фатальное повреждение, не засчитывалось уничтожение противника.

Для фатально повреждённых противников, списанных по окончании миссии, в столбце «Добитие» пункта «Уничтожение авиации» итогов боя теперь указывается значение «Окончание миссии (без награды)», по которому их легко обнаружить и отличить от других вариантов.

В Вертолётных боях (PvE) отключены пари ввиду отсутствия игроков-противников, по аналогии с режимом «Штурм».

Графика

Визуальный эффект дыма от выпущенной игроком ракеты в прицеле стал более прозрачным, что позволило решить проблему перекрытия дымом того, что видит игрок.

Решена проблема с некорректными эффектами наземной техники после их уничтожения в воде.

Исправлено некорректное отображение искр от пожаров на локациях, их сильное растягивание в сторону.

Яркость эффекта пожара на кораблях уменьшена.

Добавлены визуальные детали в эффекте дыма на кораблях.

Добавлены визуальные детали в эффекты взрывов и попаданий крупных снарядов.

Изменен визуальный эффект столкновения самолета с землей и его взрыв.

Звук

Танки серии Leclerc получили новые звуки двигателей и траков, отличные от ранее использовавшихся звуков танков Abrams и Leopard 2.

Танки серии AMX-30 получили новые звуки двигателей и траков, отличные от ранее использовавшихся звуков танков Chieftain.

Танки серии C1 Ariete получили новые звуки двигателей, отличные от ранее использовавшихся звуков танков Leopard 2.

Танк HSTV(L) получил свои собственные звуки двигателя, отличные от ранее использовавшихся звуков танка Abrams.

Пушка 2A70 получила свои собственные звуки стрельбы и перезарядки, ввиду того что орудие имеет малую начальную скорость снаряда, и у него специфический автомат заряжания.

Звуки двигателей поршневых и дозвуковых реактивных самолётов теперь точно позиционируются на моделях самолётов. Ранее при включённой эмуляции скорости звука они следовали позади моделей самолётов, эмулируя тем самым задержку звука.

Исправлена ошибка, из-за которой при отстреле дымовых гранат противников/союзников для игрока, находящегося поблизости, иногда воспроизводились звуки пролета ПТУР.

Экипажи наземной техники норвежской ветки дерева развития Швеции получили норвежскую озвучку.

Голос командира наземной техники США изменён.

Для части авиационных модификаций добавлены видеоподсказки.

La Combattante — озвучка экипажа изменена с английской на французскую.

Управление