Пехота появится в War Thunder - стартует закрытый бета-тест новой механики

Gaijin Entertainment готовит одно из самых заметных обновлений за последние годы: в War Thunder впервые появятся полноценные пехотинцы. Теперь игроки смогут не только пилотировать самолёты и управлять бронетехникой, но и бегать по полю боя от лица бойца.

Новая механика выйдет вместе с обновлением «Огневой контакт», которое также принесёт в игру истребитель МиГ-25 и FPV-дроны.

Старт закрытого бета-теста уже близко — желающие могут оставить заявку на участие на официальной странице проекта.