War Thunder 31.10.2012
Экшен, Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.4 3 861 оценка

Пехота появится в War Thunder - стартует закрытый бета-тест новой механики

IKarasik IKarasik

Gaijin Entertainment готовит одно из самых заметных обновлений за последние годы: в War Thunder впервые появятся полноценные пехотинцы. Теперь игроки смогут не только пилотировать самолёты и управлять бронетехникой, но и бегать по полю боя от лица бойца.

Новая механика выйдет вместе с обновлением «Огневой контакт», которое также принесёт в игру истребитель МиГ-25 и FPV-дроны.

Старт закрытого бета-теста уже близко — желающие могут оставить заявку на участие на официальной странице проекта.

Комментарии:  11
askazanov

Вот это уже интереснее! Получится ли сделать что то подобное Бателфилд, только по русски? )

1
BellaRamsey

Нет. Все эти игры подсасывают bf без систем разрушений

2
YAYOI TAKATSUKI BellaRamsey

Зачем вообще эта система разрушения, лучше нормальный баланс сделали.

0ncnjqybr BellaRamsey

Зато всухую выигрывают во всем остальном - историчности, правдоподобии, разнообразии парка. Была новость, что в Тундре амеры тренируют своих танкистов. Да даже просто управлять техникой тут гораздо приятнее. И разрушения в WT таки есть.

А с релизом пехоты, если там завезут нормальный ганплей, лично для меня колда и батла просто нахрен пойдут, говорю как фан батлы с 20-летним стажем.

2
Негативный позитив

Модуль жепы при пробитии БПСом будет краснеть?

Алан Битаров

Прикольно. Буду ждать. Жаль, что после этого обновления, умрет Enlisted.

Алексей Саприков

То что мертво, умереть уже не может)

enigmahas

И как там с читарстами ? В бф 6 их предостаточно, убивают даже если забежал за стену. Как в этой тундре ?