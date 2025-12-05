Пехота появится в War Thunder - стартует закрытый бета-тест новой механики

Gaijin Entertainment готовит одно из самых заметных обновлений за последние годы: в War Thunder впервые появятся полноценные пехотинцы. Теперь игроки смогут не только пилотировать самолёты и управлять бронетехникой, но и бегать по полю боя от лица бойца.
Новая механика выйдет вместе с обновлением «Огневой контакт», которое также принесёт в игру истребитель МиГ-25 и FPV-дроны.
Старт закрытого бета-теста уже близко — желающие могут оставить заявку на участие на официальной странице проекта.
Вот это уже интереснее! Получится ли сделать что то подобное Бателфилд, только по русски? )
Нет. Все эти игры подсасывают bf без систем разрушений
Зачем вообще эта система разрушения, лучше нормальный баланс сделали.
Зато всухую выигрывают во всем остальном - историчности, правдоподобии, разнообразии парка. Была новость, что в Тундре амеры тренируют своих танкистов. Да даже просто управлять техникой тут гораздо приятнее. И разрушения в WT таки есть.
А с релизом пехоты, если там завезут нормальный ганплей, лично для меня колда и батла просто нахрен пойдут, говорю как фан батлы с 20-летним стажем.
Модуль жепы при пробитии БПСом будет краснеть?
Прикольно. Буду ждать. Жаль, что после этого обновления, умрет Enlisted.
То что мертво, умереть уже не может)
И как там с читарстами ? В бф 6 их предостаточно, убивают даже если забежал за стену. Как в этой тундре ?