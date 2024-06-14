У War Thunder появился издатель в странах СНГ

Авторы War Thunder нашли издателя в странах СНГ и Грузии. Распространением игры займется компания Pixel Storm.
Теперь геймеры смогут оплачивать товары в War Thunder с помощью банковских карт и электронных кошельков. Кроме того, игрокам будут доступны локальные события и контент.
Разработчики отметили, что геймеры из всех регионов по-прежнему будут играть вместе. При этом при переходе к новому издателю весь контент и прогресс пользователя сохранится.
Pixel Storm базируется в Дубае. Ее основал Глеб Яльчик, бывший директор по разработке компании Creat Studio и экс-региональный директор Gaijin.
На днях в РБК писали, что большинство российских компаний в Дубае уходят оттуда, проработав 2-3 года.
А что там не так ? Вроде рай на земле для бизнеса ?
Главное, что-бы не было принудительного "переноса" игроков в VK Play, разделения серверов и подобного бреда