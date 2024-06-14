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War Thunder 31.10.2012
Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.5 3 601 оценка

У War Thunder появился издатель в странах СНГ

Simple Jack
Новости

Авторы War Thunder нашли издателя в странах СНГ и Грузии. Распространением игры займется компания Pixel Storm.

Теперь геймеры смогут оплачивать товары в War Thunder с помощью банковских карт и электронных кошельков. Кроме того, игрокам будут доступны локальные события и контент.

Разработчики отметили, что геймеры из всех регионов по-прежнему будут играть вместе. При этом при переходе к новому издателю весь контент и прогресс пользователя сохранится.

Pixel Storm базируется в Дубае. Ее основал Глеб Яльчик, бывший директор по разработке компании Creat Studio и экс-региональный директор Gaijin.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
rustyfeeder

На днях в РБК писали, что большинство российских компаний в Дубае уходят оттуда, проработав 2-3 года.

0
RASTA PAHAN

А что там не так ? Вроде рай на земле для бизнеса ?

0
Artery Kaulitz

Главное, что-бы не было принудительного "переноса" игроков в VK Play, разделения серверов и подобного бреда

-3