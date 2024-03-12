В обновление Alpha Strike для War Thunder в игре появится AH-1W Super Cobra

AH-1W Super Cobra это одна из поздних модификаций вертолёта AH-1, разработанных для Корпуса морской пехоты США. Новый ударный вертолёт появится в ангарах США и Китая в обновлении Alpha Strike!

AH-1W Super Cobra: ударный вертолёт США и Китая VI ранга

Особенности:

Два двигателя

Эффективное подвесное вооружение

Тепловизор

Хорошая маневренность

История:

В War Thunder AH-1W Super Cobra появится на VI ранге в линейках исследования вертолётной авиации США и Китая после выхода обновления Alpha Strike. Сегодня поговорим, какие преимущества дадут этому ударному вертолёту морпехов новая силовая установка и расширенный арсенал вооружений. Погнали!

Самое очевидное внешнее отличие заключается в принципиально иной силовой установке. Армейские вертолеты оснащались одним газотурбинным двигателем Lycoming T53, а на флотской AH-1W установлены два турбовальных двигателя General Electric T700-GE-401, которые позволяют новой “Кобре” развивать скорость свыше 280 км/ч.

Большие изменения произошли и с подвесным вооружением. Во-первых, AH-1W теперь способен защитить себя от авиации - две всеракурсные УРВВ AIM-9L отлично справятся со штурмовиками поблизости, да и атакующий истребитель приведут в чувства. К блокам НАР Hydra появились более мощные Zuni, а в дополнение к 20-мм пушке с вращающимся блоком стволов в носовой турели пилот может взять ещё четыре такие же пушки в неподвижных гондолах.Наконец, управляемые противотанковые ракеты - сначала пилот получит в своё распоряжение знаменитые TOW II с дальностью пуска около 4 км, а после исследования нужной модификации на AH-1W можно будет установить AGM-114B Hellfire с ещё более высоким бронепробитием и дистанцией пуска в 8 км. Всего на вертолёт можно установить до 8 ПТУР.

Итак, AH-1W Super Cobra появится в ангарах Китая и США уже в грядущем обновлении Alpha Strike, которое почти готово к релизу. Оставайтесь на связи и удачи в боях!