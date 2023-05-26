В ответ на сокрытие 80 000 отрицательных отзывов о War Thunder, геймеры готовят ответный удар ©

По своей сути онлайн-игры радикально отличаются от других производств - одного обновления часто бывает достаточно, чтобы настроить преданных фанатов против любимых разработчиков. Решение подобных кризисов зависит только от реакции разработчиков, и в случае со студией Gaijin Entertainment мы получили наглядную демонстрацию того, что больше всего раздражает игроков.

War Thunder - это военная MMO, которая с момента своего выхода в 2013 году продолжает привлекать новых и новых игроков. В этом месяце игра получила обновление, которое внесло значительные изменения в экономику игры, что не понравилось большинству игроков.

Разработчики довольно быстро отреагировали на недовольство сообщества, пытаясь прояснить ситуацию. В своем заявлении они даже пообещали внести изменения как можно скорее.

Для игроков, которые уже выразили свое беспокойство, когда новая система была впервые анонсирована, обещания внести улучшения, просьбы о понимании и ссылки на опрос оказалось недостаточно.

С момента последнего обновления игра начала набирать тысячи новых оценок в Steam, подавляющее большинство из которых были отрицательными.



В какой-то момент месячный счетчик новых отзывов показывал около 99,8 тысяч. Однако все изменилось, когда большинство (целых 80 000) этих комментариев были скрыты.



Можно предположить, что системы Valve сочли волну критики необоснованным "ревью-бомбингом", то есть массовым намеренным снижением рейтинга игры. Приняв такое объяснение, Steam скрыл все отзывы, опубликованные в аналогичное время, посчитав их бесполезными или не относящимися к делу.

Игнорирование первоначальных жалоб и скрытые отзывы в Steam являются одними из факторов, которые в конечном итоге заставили сообщество War Thunder предпринять более радикальные шаги.



Игроки, в основном сгруппировавшиеся вокруг Reddit, посвященной War Thunder, решили объединиться и запланировали массовый бойкот игры. Акция состоится 26 мая, т.е. сегодня.



Реакция была огромной, информация достигла многих уголков интернета и породила сотни поистине революционных плакатов или видеороликов, призывающих людей прекратить играть.

На данном этапе акция приобрела гораздо большее значение, чем простое несогласие с обновлением. Пользователь Ic3b3rgS объясняет в своем сообщении:

Этот год является решающим для игры. Этот год стал годом роста для War Thunder. С 2022 года наблюдается постоянный рост базы игроков, и все, что компания может видеть в эти моменты, - это будущая прибыль. Даже после того, как в течение многих лет игра становилась все более сложной, база игроков растет. Конечно, это означает, что все счастливы? Все, о чем они могут думать, - это воспользоваться моментом и заработать еще больше. Больше премом, больше гринда, больше денег. Игровая база должна показать это, если зайти слишком далеко, весь этот рост может быть легко потерян. Gaijin не собирается банкротиться в ближайшее время. Единственный язык, на котором они говорят, это графики прибыли и графики роста. Их первым решением в случае бунта будет контроль ущерба. Задержка и ожидание.



Gaijin напуганы, но они не сдадутся так просто. Высшее руководство должно прийти к выводу, что в долгосрочной перспективе выгоднее улучшить экономику и сохранить рост, чем оттолкнуть от себя игроков и рисковать стабильным ростом, на котором мы находились. Если мы потерпим неудачу, и эта игра вырастет на вершине этой экономики, пути назад уже не будет. Другого шанса не будет.



За протест уже выступило бесчисленное количество игроков. Они считают, что мы уже сделали достаточно. Что мы каким-то образом уже победили. Ничего не изменилось и, скорее всего, не изменится в ближайшем будущем. Улитка может есть и зарабатывать деньги, но ей нужно показать, где предел. Что бы ни случилось в ближайшие несколько недель, это определит игру, в которую мы будем играть через 2, 3, 5 лет. Хищническая монетизация так просто не прекратится. И это затронет всех, от f2p игроков, до китов, которые вложили в игру пятизначные суммы. Все пострадают, если экономика останется на прежнем уровне или станет еще хуже.



Оставайтесь активными. Если можете, не играйте в эту игру 26-го числа. Зайдите в игру, если не хотите прерывать серию. Но не играйте ни одного матча. Выйдите из нее как можно скорее. Даже если это 5%, это все равно дроп. Это подемонстрирует, что мы можем показать наше недовольство и не будем "держать его только на форумах", как они хотели бы. Не удаляйте негативные отзывы при первом же милом сообщении от Улиток. Это то, чего они ждут от нас, то, что мы всегда делали. И посмотрите, к чему это привело.

Будучи условно-бесплатной игрой, War Thunder в течение многих лет полагалась на специфические модели монетизации, которые всегда вызывали определенное недовольство. Однако в данном случае эта мера себя исчерпала.

Представители студии Gaijin Entertainment не стали отвечать на эти конкретные обвинения, но 2 дня назад они принесли дополнительные извинения на официальном сайте игры.



Из сопроводительной информации мы можем узнать, что исправление экономической системы в настоящее время является приоритетом для разработчиков, и они планируют опубликовать подробный план своих действий до 14 июня.



Однако пользователи заметили, что в это же время на сайте War Thunder произошло подозрительное, легко уловимое изменение. С графического изображения, которое сразу же видно при входе на их сайт - с указанием платформ, на которых доступна игра, - исчез логотип Steam.

Однако сама игра по-прежнему доступна на платформе Valve. Можно предположить, что разработчики решили пойти на этот шаг перед лицом поступающих неблагоприятных отзывов. Однако это было бы еще одной формой ухода от ответственности.



Эта незначительная деталь также получила свою собственную тему на Reddit, где, в кратком изложении, игроки сочли такое поведение постыдным.



Финал этого вопроса еще очень далек - он наступит после того, как бойкот закончится и разработчики начнут пытаться исправить систему. Однако это один из самых впечатляющих примеров того, как игроки объединяются, чтобы бороться за будущее любимой игры.