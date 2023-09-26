В War Thunder стартует событие сборки Tokushu Heiki

Многопользовательский военный симулятор, посвященный сражениям с участием авиации, наземной бронетехники и кораблей.



В игре вам доступны воссозданные локации, точно повторяющие абсолютно все страны, на территории которых велись сражения Второй мировой; более 1700 детально воссозданных моделей боевых самолётов, вертолётов, кораблей и бронемашин на гусеничном и колёсном ходу; около 100 карт, представляющих главные театры боевых действий в истории XX века.

В некоторых игровых режимах авиация и наземные силы или флот сражаются вместе в одном бою, как это и происходило в действительности.