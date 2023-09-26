В War Thunder стартует событие сборки Tokushu Heiki

26 сентября с 15:00 по Москве в War Thunder запустят новое событие сборки Tokushu Heiki, у игроков будет две недели для сбора управляемой ракеты Ki-148 и получения награды в виде купонов на призовую технику.
До 9 октября за каждый многопользовательский бой будут выдавать "Ящик с ресурсами", внутри которого есть материалы для дальнейшего сбора ракеты. Готовое оружие необходимо испытать в специальной миссии на Ki-48-II otsu, после чего составить отчёты и получить заслуженные купоны.
Исключительно в этом ивенте можно заработать особые виды техники: бомбардировщик Ki-48-II otsu, линейный крейсер IJN Kurama, истребитель F-100F и бронемашину LOSAT с 12 ПТУРами. Подробное описание всех правил доступно в специальном видеоролике от авторов игры.