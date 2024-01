Blizzard добавила в каталог Battle.net три классические игры

Warcraft 2: Tides of Darkness — продолжение саги об Азероте. На этот раз война ведется не только на суше, но и на море и в воздухе, с использованием новых типов войск и боевых машин: драконов, боевых кораблей, эльфов-лучников, дирижаблей, рыцарей смерти и джаггернаутовых колесниц. Чтобы стать владыкой Азерота, играете ли вы за орков или за людей, нужно учиться комбинировать войска и действовать разными единицами одновременно.



В Warcraft 2 вчетверо больше территорий, чем в первой игре. В пределах одной карты могут действовать до 8 игроков. Графика SVGA, усовершенствованный интерфейс и встроенный редактор карт, единиц и звука. Игра разошлась тиражом более миллиона экземпляров и была переведена на множество языков, включая французский, немецкий, итальянский и португальский. Впоследствии было выпущено дополнение Beyond the Dark Portal с двумя новыми кампаниями повышенной сложности.