Blizzard добавила в каталог Battle.net три классические игры

Blizzard добавила Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft II: Tides of Darkness и оригинальную Diablo в Battle.net. Классические игры 90-х годов уже доступны в цифровом магазине Blizzard.

Эти три игры — одни из первых, выпущенных Blizzard, а Warcraft 1994 года: Orcs & Humans - первая игра по Warcraft, разработанная компанией, и новаторская игра в жанре стратегий реального времени того времени. Обе игры Warcraft стали пионерами многопользовательских режимов в RTS-играх, а переиздания на Battle.net до сих пор позволяют вам сразиться с друзьями лицом к лицу.

Warcraft 2: Tides of Darkness 1995 года также поставляется в комплекте с расширением Beyond The Dark Portal, а в файлах игры содержится полное оригинальное руководство, которое Blizzard также выложила в сеть.

Первая игра в популярной франшизе, Diablo отправит игроков ползать по подземелью Тристрама, убивать демонов и собирать добычу. К переизданию также прилагается оригинальное руководство по игре.

Компания Blizzard была приобретена Microsoft в октябре 2023 года после длительного процесса рассмотрения сделки стоимостью 69 миллиардов долларов. После завершения сделки Microsoft объявила, что уволит около 1900 человек из своего игрового подразделения. Неизвестно, сколько из этих сотрудников перешли из Activision-Blizzard, но ранее анонсированная игра на выживание от Blizzard была отменена.