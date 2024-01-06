Фанатский ремейк Warcraft 2 на движке Warcraft 3: Reforged доступен для бесплатного скачивания

Поклонники серии Warcraft объединяются: команда моддеров выпустила полноценный ремейк Warcraft 2 на движке Warcraft III: Reforged.

Этот амбициозный проект, созданный компанией LoreCraft Designs, разрабатывался несколько лет, а первые миссии стали доступны еще в 2020 году. Прошло более трех лет, и теперь команда, стоящая за проектом, выпустила миссии кампании Орды.

"Переживите события кампании орков в Warcraft 2, переосмысленные на движке Reforged", - говорится в описании фанатского ремейка. "Окунитесь в богатую историю событий Второй войны, основанную на классических играх и романах".

Для того чтобы поиграть в этот полноценный ремейк классической Warcraft II 1995 года, игрокам необходимо иметь Warcraft III: Reforged. Это впечатляюще выглядящая пользовательская кампания, включающая 17 миссий с озвучкой, которые наверняка понравятся поклонникам оригинальных RTS игр Warcraft. В ней есть запоминающийся саундтрек, битвы с боссами, система ресурсов нефти из Warcraft II, история, кинематографические ролики, морские бои и многое другое.

На данный момент команда, стоящая за проектом, не поделилась подробностями о выходе второй части, включающей в себя кампанию Human, но мы сообщим вам, как только узнаем больше об этом проекте. Желающие могут скачать пользовательскую кампанию Warcraft 2 здесь.