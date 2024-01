СТРИМ: Warcraft 2 - Фанатский ремейк Chronicles of the Second War: Tides of Darkness

Кто, если не фанаты, могут показать как должен выглядеть правильный ремейк игры? Ну, иногда и разработчики справляются неплохо, но душевности, внимания к деталям и любви в “коммерческих” переизданиях классики мы редко видим. Благо в Chronicles of the Second War: Tides of Darkness всего этого с избытком.

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Так что же это такое? Chronicles of the Second War: Tides of Darkness является переосмыслением компании Warcraft 2 созданном на основе Warcraft 3: Reforged. Авторы вложили немало усилий в то, чтобы расширить сюжет и миссии оригинальной игры 1995 года, основываясь на изданных книгах и расширенном лоре вселенной, которого просто в те времена еще не существовало. Получилось красиво и интересно.

Стараться говорить сквозь сведенные олдскулы будет GRAF_RAGE, а вносить толику более внятных речей 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!