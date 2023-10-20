Blizzard представили первую версию патча 1.36.1 для Warcraft 3: Reforged

Коммьюнити-менеджер Kaivax опубликовал список правок, запланированных для нового патча Warcraft 3. Изменения баланса коснутся всех четырех игровых рас. Также в игру будет добавлен новый предмет, который позволит любому герою хотя бы немного почувствовать себя Горным королем (ну или кобольдом).
Это первая версия правок баланса. Возможны дальнейшие изменения.
Также в патче будет обновлен ладдерный мап-пул для режимов 1v1, 2v2, 4v4 и FFA; будут исправлены баги и добавлены небольшие улучшения качества жизни. Расписание автоматических турниров будет автоматически изменяться каждую неделю в рамках четырехнедельного цикла, чтобы игрокам из разных регионов было удобнее в этих турнирах участвовать.
Хуманы
Ополчение:
- Длительность действия ополчения увеличена с 40 до 42,5 секунд.
Горный король:
- Баш: Бонусный урон увеличен с 25 до 25/50/75.
- Скорость передвижения героя уменьшена с 290 до 280.
Паладин:
- Аура: количество бонусной брони увеличено с 2/3,5/5 до 3/6/9.
- Скорость передвижения уменьшена с 290 до 280.
Эльфы
Талоны
- Стоимость по золоту увеличена со 135 до 145.
Охотник на демонов
- Иммолейт: стоимость активации увеличена с 1 до 5 маны, для активации требуется 10 единиц маны (раньше было 9).
Варден
- Блинк: кулдаун уменьшен с 10/7/4 до 10/5/2,5 секунд.
- Веерный бросок: максимальное совокупное количество урона увеличено с 300/625/950 to 480/800/1200.
Нежить
Криптлорд
- Шипастый панцирь: количество возвращаемого урона увеличено с 15/25/35% до 15/30/45%, количество бонусной брони увеличено с 3/5/7 до 4/8/12.
Некромант
- Оживление мертвецов: стоимость снижена с 75 до 50 единиц маны.
- Увечье: стоимость снижена со 125 до 100 единиц маны.
- Улучшение "Жизнь скелетов": стоимость снижена с 200/175 to 150/100.
Нерубка
- Кулдаун увеличен с 1 до 1,5.
Скорость передвижения Лича, Дредлорда и Криптлорда уменьшена с 290 до 280.
Орки
Блейдмастер
- Вихрь лезвий: количество урона увеличено со 110 до 160 в секунду.
Спирит-волкер
- Время производства уменьшено с 38 до 33 секунд.
- Время апгрейда до 2-го уровня уменьшено с 60 до 45 секунд.
- Время апгрейда до 3-го уровня уменьшено с 75 до 60 секунд.
Апгрейды
- 2-ой и 3-ий апгрейды на броню стоят каждый на 25 единиц дерева меньше ("приращение стоимости" уменьшено со 150 до 125 единиц).
- 2-ой и 3-ий апгрейды на атаку стоят на 25 единиц дерева меньше ("приращение стоимости уменьшено со 100 до 75 единиц).
Вождь Тауренов
- Скорость перемещения героя уменьшена с 290 до 280.
Нейтральные герои
Скорость перемещения Алхимика, Гоблина-механика, Наги и Пандарена уменьшена с 290 до 280.
Предметы
- Цирклетка: уровень предмета уменьшен с 3 до 2.
- Книга забвения: количество в магазине увеличено до 2 штук.
- Новый предмет 3-го уровня – "Ржавая кирка": Дает +1 к урону и 15% сделать баш.