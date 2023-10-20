Blizzard представили первую версию патча 1.36.1 для Warcraft 3: Reforged

Коммьюнити-менеджер Kaivax опубликовал список правок, запланированных для нового патча Warcraft 3. Изменения баланса коснутся всех четырех игровых рас. Также в игру будет добавлен новый предмет, который позволит любому герою хотя бы немного почувствовать себя Горным королем (ну или кобольдом).

Это первая версия правок баланса. Возможны дальнейшие изменения.

Также в патче будет обновлен ладдерный мап-пул для режимов 1v1, 2v2, 4v4 и FFA; будут исправлены баги и добавлены небольшие улучшения качества жизни. Расписание автоматических турниров будет автоматически изменяться каждую неделю в рамках четырехнедельного цикла, чтобы игрокам из разных регионов было удобнее в этих турнирах участвовать.

Хуманы

Ополчение:

Длительность действия ополчения увеличена с 40 до 42,5 секунд.

Горный король:

Баш: Бонусный урон увеличен с 25 до 25/50/75.

Бонусный урон увеличен с 25 до 25/50/75. Скорость передвижения героя уменьшена с 290 до 280.

Паладин:

Аура: количество бонусной брони увеличено с 2/3,5/5 до 3/6/9.

количество бонусной брони увеличено с 2/3,5/5 до 3/6/9. Скорость передвижения уменьшена с 290 до 280.

Эльфы

Талоны

Стоимость по золоту увеличена со 135 до 145.

Охотник на демонов

Иммолейт: стоимость активации увеличена с 1 до 5 маны, для активации требуется 10 единиц маны (раньше было 9).

Варден

Блинк: кулдаун уменьшен с 10/7/4 до 10/5/2,5 секунд.

кулдаун уменьшен с 10/7/4 до 10/5/2,5 секунд. Веерный бросок: максимальное совокупное количество урона увеличено с 300/625/950 to 480/800/1200.

Нежить

Криптлорд

Шипастый панцирь: количество возвращаемого урона увеличено с 15/25/35% до 15/30/45%, количество бонусной брони увеличено с 3/5/7 до 4/8/12.

Некромант

Оживление мертвецов: стоимость снижена с 75 до 50 единиц маны.

стоимость снижена с 75 до 50 единиц маны. Увечье: стоимость снижена со 125 до 100 единиц маны.

стоимость снижена со 125 до 100 единиц маны. Улучшение "Жизнь скелетов": стоимость снижена с 200/175 to 150/100.

Нерубка

Кулдаун увеличен с 1 до 1,5.

Скорость передвижения Лича, Дредлорда и Криптлорда уменьшена с 290 до 280.

Орки

Блейдмастер

Вихрь лезвий: количество урона увеличено со 110 до 160 в секунду.

Спирит-волкер

Время производства уменьшено с 38 до 33 секунд.

Время апгрейда до 2-го уровня уменьшено с 60 до 45 секунд.

Время апгрейда до 3-го уровня уменьшено с 75 до 60 секунд.

Апгрейды

2-ой и 3-ий апгрейды на броню стоят каждый на 25 единиц дерева меньше ("приращение стоимости" уменьшено со 150 до 125 единиц).

2-ой и 3-ий апгрейды на атаку стоят на 25 единиц дерева меньше ("приращение стоимости уменьшено со 100 до 75 единиц).

Вождь Тауренов

Скорость перемещения героя уменьшена с 290 до 280.

Нейтральные герои

Скорость перемещения Алхимика, Гоблина-механика, Наги и Пандарена уменьшена с 290 до 280.

Предметы