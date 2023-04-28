Warcraft 3: Reforged получит функции автоматических турниров и режим обсервера в ближайшем обновлении

На тестовый сервер Warcraft 3: Reforged было установлено обновление под порядковым номером 1.36, в котором в игру добавили режим автоматических турниров, режим обсервера, а также был затронут баланс. Когда будет обновление установлено на живые сервера пока не известно.

Режим просмотра матчей (Observer mode)

Добавлены новые функции и обновлен интерфейс.

Все панели можно включать и выключать с помощью горячих клавиш или панели управления.

Добавлена панель статистики: можно посмотреть расу, количество золота, дерева и еды, а также APM игроков.

Добавлена очередь продакшена: можно посмотреть, какие юниты находятся в производстве.

Добавлен просмотр юнитов: можно увидеть всех юнитов в армии каждого игрока.

Можно переключаться между просмотром юнитов и просмотром продакшена.

Добавлена панель для просмотра героев: можно увидеть всех героев, их предметы и способности (информация отображается максимум по 4 игрокам одновременно).

Можно кликнуть по героям, чтобы на них переместилась камера.

Турниры

Доступ к турнирам можно получить через экран соревновательного режима.

Турниры будут проходить ежедневно.

Участвовать в турнирах могут все игроки.

У турниров будут разные правила игр, карты и доступные для игры расы.

Отборочный этап: игрок играет до 8 матчей и зарабатывает очки в зависимости от количества побед и поражений.

Топ-16 игроков из отборочного этапа сражаются в сетке single-elimination.

Участие в турнирах вознаграждается очками, которые позволяют разблокировать уникальные портреты для профиля.

Статистика по выступлениям на турнирах отображается в профиле игрока.

Обновления баланса

Охотник на демонов

Иммоляция: расход маны за тик увеличен с 7 до 8.

Охотница

Сторожевая сова: стоимость изучения способности снижена со 100 до 50 дерева.

Магическая башня

Количество выжигаемой героям маны увеличено с 12 до 18 за залп. Для юнитов показатель остался неизменным и по-прежнему составляет 24 единицы за залп.

Рыцарь

Тяжелые клинки (Sundering Blades): прибавка к урону снижена с 15 до 10%.

Хедхантер

Количество здоровья уменьшено с 375 до 350.

Таурен

Способность "сокрушить" (pulverize): стоимость изучения снижена с 225 до 200 дерева.

Вурдалак

Каннибализм: стоимость изучения снижена с 75 до 50 золота, время изучения апгрейда снижено с 30 до 15 секунд

Когти атаки

Урон от когтей +5 уменьшен до +4.

Урон от когтей +9 уменьшен до +8.

Большое зелье маны

Количество восстанавливаемой маны уменьшено с 250 до 200

Посох похищения маны

Количество похищаемой маны уменьшено с 65 до 60.

Щит молний

Предмет убран из таблицы предметов

Рейтинговые матчи

Теперь MMR будет полностью обнуляться после каждого сезона.

В мап-пуле будет 10 карт: как хорошо известная классика, так и новые карты от сообщества.

Количество вето для карт увеличено до 5 для все режимов.

Также в патче содержатся исправления различных багов и небольшие изменения чата.