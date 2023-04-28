Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
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Warcraft 3: Reforged получит функции автоматических турниров и режим обсервера в ближайшем обновлении

Solstice
Новости

На тестовый сервер Warcraft 3: Reforged было установлено обновление под порядковым номером 1.36, в котором в игру добавили режим автоматических турниров, режим обсервера, а также был затронут баланс. Когда будет обновление установлено на живые сервера пока не известно.

Режим просмотра матчей (Observer mode)

  • Добавлены новые функции и обновлен интерфейс.
  • Все панели можно включать и выключать с помощью горячих клавиш или панели управления.
  • Добавлена панель статистики: можно посмотреть расу, количество золота, дерева и еды, а также APM игроков.
  • Добавлена очередь продакшена: можно посмотреть, какие юниты находятся в производстве.
  • Добавлен просмотр юнитов: можно увидеть всех юнитов в армии каждого игрока.
  • Можно переключаться между просмотром юнитов и просмотром продакшена.
  • Добавлена панель для просмотра героев: можно увидеть всех героев, их предметы и способности (информация отображается максимум по 4 игрокам одновременно).
  • Можно кликнуть по героям, чтобы на них переместилась камера.

Турниры

  • Доступ к турнирам можно получить через экран соревновательного режима.
  • Турниры будут проходить ежедневно.
  • Участвовать в турнирах могут все игроки.
  • У турниров будут разные правила игр, карты и доступные для игры расы.
  • Отборочный этап: игрок играет до 8 матчей и зарабатывает очки в зависимости от количества побед и поражений.
  • Топ-16 игроков из отборочного этапа сражаются в сетке single-elimination.
  • Участие в турнирах вознаграждается очками, которые позволяют разблокировать уникальные портреты для профиля.
  • Статистика по выступлениям на турнирах отображается в профиле игрока.

Обновления баланса

Охотник на демонов

  • Иммоляция: расход маны за тик увеличен с 7 до 8.

Охотница

  • Сторожевая сова: стоимость изучения способности снижена со 100 до 50 дерева.

Магическая башня

  • Количество выжигаемой героям маны увеличено с 12 до 18 за залп. Для юнитов показатель остался неизменным и по-прежнему составляет 24 единицы за залп.

Рыцарь

  • Тяжелые клинки (Sundering Blades): прибавка к урону снижена с 15 до 10%.

Хедхантер

  • Количество здоровья уменьшено с 375 до 350.

Таурен

  • Способность "сокрушить" (pulverize): стоимость изучения снижена с 225 до 200 дерева.

Вурдалак

  • Каннибализм: стоимость изучения снижена с 75 до 50 золота, время изучения апгрейда снижено с 30 до 15 секунд

Когти атаки

  • Урон от когтей +5 уменьшен до +4.
  • Урон от когтей +9 уменьшен до +8.

Большое зелье маны

  • Количество восстанавливаемой маны уменьшено с 250 до 200

Посох похищения маны

  • Количество похищаемой маны уменьшено с 65 до 60.

Щит молний

  • Предмет убран из таблицы предметов

Рейтинговые матчи

  • Теперь MMR будет полностью обнуляться после каждого сезона.
  • В мап-пуле будет 10 карт: как хорошо известная классика, так и новые карты от сообщества.
  • Количество вето для карт увеличено до 5 для все режимов.

Также в патче содержатся исправления различных багов и небольшие изменения чата.

Обновления
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