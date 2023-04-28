Warcraft 3: Reforged получит функции автоматических турниров и режим обсервера в ближайшем обновлении

На тестовый сервер Warcraft 3: Reforged было установлено обновление под порядковым номером 1.36, в котором в игру добавили режим автоматических турниров, режим обсервера, а также был затронут баланс. Когда будет обновление установлено на живые сервера пока не известно.
Режим просмотра матчей (Observer mode)
- Добавлены новые функции и обновлен интерфейс.
- Все панели можно включать и выключать с помощью горячих клавиш или панели управления.
- Добавлена панель статистики: можно посмотреть расу, количество золота, дерева и еды, а также APM игроков.
- Добавлена очередь продакшена: можно посмотреть, какие юниты находятся в производстве.
- Добавлен просмотр юнитов: можно увидеть всех юнитов в армии каждого игрока.
- Можно переключаться между просмотром юнитов и просмотром продакшена.
- Добавлена панель для просмотра героев: можно увидеть всех героев, их предметы и способности (информация отображается максимум по 4 игрокам одновременно).
- Можно кликнуть по героям, чтобы на них переместилась камера.
Турниры
- Доступ к турнирам можно получить через экран соревновательного режима.
- Турниры будут проходить ежедневно.
- Участвовать в турнирах могут все игроки.
- У турниров будут разные правила игр, карты и доступные для игры расы.
- Отборочный этап: игрок играет до 8 матчей и зарабатывает очки в зависимости от количества побед и поражений.
- Топ-16 игроков из отборочного этапа сражаются в сетке single-elimination.
- Участие в турнирах вознаграждается очками, которые позволяют разблокировать уникальные портреты для профиля.
- Статистика по выступлениям на турнирах отображается в профиле игрока.
Обновления баланса
Охотник на демонов
- Иммоляция: расход маны за тик увеличен с 7 до 8.
Охотница
- Сторожевая сова: стоимость изучения способности снижена со 100 до 50 дерева.
Магическая башня
- Количество выжигаемой героям маны увеличено с 12 до 18 за залп. Для юнитов показатель остался неизменным и по-прежнему составляет 24 единицы за залп.
Рыцарь
- Тяжелые клинки (Sundering Blades): прибавка к урону снижена с 15 до 10%.
Хедхантер
- Количество здоровья уменьшено с 375 до 350.
Таурен
- Способность "сокрушить" (pulverize): стоимость изучения снижена с 225 до 200 дерева.
Вурдалак
- Каннибализм: стоимость изучения снижена с 75 до 50 золота, время изучения апгрейда снижено с 30 до 15 секунд
Когти атаки
- Урон от когтей +5 уменьшен до +4.
- Урон от когтей +9 уменьшен до +8.
Большое зелье маны
- Количество восстанавливаемой маны уменьшено с 250 до 200
Посох похищения маны
- Количество похищаемой маны уменьшено с 65 до 60.
Щит молний
- Предмет убран из таблицы предметов
Рейтинговые матчи
- Теперь MMR будет полностью обнуляться после каждого сезона.
- В мап-пуле будет 10 карт: как хорошо известная классика, так и новые карты от сообщества.
- Количество вето для карт увеличено до 5 для все режимов.
Также в патче содержатся исправления различных багов и небольшие изменения чата.