Мобильная стратегия Warcraft Rumble стала официально доступна

Свершилось! Мечта многих фанатов вселенной Warcraft была воплощена в жизнь (хоть и странным образом) и теперь любимые герои всегда будут вместе с вами — прямо на экранах смартфонов.

Игра будет представлять собой упрощенную сессионную стратегию. Цель большинства миссий или матчей станет победа (либо над боссом, либо над живым игроком). В Warcraft Rumble есть подземелья, вдохновленные World of Warcraft, а в будущем вас ждут рейды, в которых будут представлены одни из самых знаковых сражений MMO.

Во главе каждой армии может стоять любой герой, каждый из которых хорошо знаком фанатам вселенной Warcraft. Юниты разбиты на несколько фракций: Альянс, Орда, Звери, Нежить и Черная скала. Всего на релизе будет доступно 65 юнитов, из которых и предстоит формировать армию.

Игра уже доступна для скачивания в Google Play и AppStore (если ссылки не открываются, то да поможет вам apk-файл).