Новый агент Томми Ган присоединился к зимнему сезону в Warface

Зима в Warface наступила, но это не повод замерзать. В игру добавили нового агента Томми Гана — персонажа с горячим характером и яркой историей, который добавляет контраста суровой зимней атмосфере. Агент уже доступен игрокам и становится частью актуального сезона «Бастион» и новогоднего события «Зимняя сказка».

Томми Ган вырос в холодной Скандинавии в семье испанских рабочих, но сумел сохранить темперамент и уличную закалку, привезенные с юга. Его путь это не военные академии, а портовые доки, уличные разборки и настоящие столкновения, где каждое решение принималось на ходу. Харизматичный и уверенный в себе, Томми выделяется не только стилем, но и характером, оставаясь верным себе даже в самых суровых условиях.

Томми Ган появляется в разгар зимнего сезона «Бастион», в котором запустилась масштабная спецоперация «Цитадель» из двух частей, обновлён арсенал оружия, в ротацию вернулась спецоперация «Снежный бастион», а PvE- и рейтинговые режимы пополнились новыми наградами. Дополняют сезон боевой пропуск с тематическими сериями и переработанная система прогрессии оружия, открывающая больше возможностей для развития арсенала.

Новогоднюю атмосферу дополняет праздничное событие «Зимняя сказка». В PvP-режиме «Потасовка» игроки сражаются с использованием специальных усилений, которые меняют привычный стиль боя и наделяют персонажей новыми способностями. Динамичные матчи, нестандартные роли и тематические награды от камуфляжей до уникального ножа и достижений делают событие ярким дополнением сезона.

Новый агент и зимнее событие доступны на площадках VK.Play, Steam и Astrum Play.